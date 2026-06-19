温州日报 2026-06-19 09:34:44

做漆画、缝香囊、逛游园、看展览……这个端午，龙港的节日氛围不只在粽香里，也藏在非遗体验和书香活动中。

温州网讯 做漆画、缝香囊、逛游园、看展览……这个端午，龙港的节日氛围不只在粽香里，也藏在非遗体验和书香活动中。

6月20日下午，龙港市文化中心将推出端午非遗体验活动。现场，大小朋友可以跟随市级非遗传承人周玉琴，体验省级非遗项目何氏夹纻漆器制作工艺，亲手制作“粽享端午”主题漆画。据了解，龙港何氏夹纻漆器制作工艺兴起于清光绪初期，至今已有百余年传承历史。

除了漆画，香囊也少不了。亲子家庭还可跟随专业指导师，学习畲族刺绣技艺，缝制一只专属端午香囊。畲族刺绣纹样多取材于果蔬花鸟、龙凤瑞兽等，色彩明艳、富有生活气息。2012年，畲族服饰（畲族刺绣）列入第四批浙江省非遗代表性项目名录。

书香端午同样热闹。“踏游园之乐，沐书香之风”，龙港市图书馆将推出系列活动，并首次开设“NPC实景寻宝”玩法。市民可手持“密信”，参与“寻六艺、集六印”闯关，体验“沐兰净手”“五彩纳吉”等端午民俗，还能解锁隐藏剧情，让传统节日多一点沉浸感和趣味性。

端午期间，龙港市图书馆内还将同步举办“为国铸剑——钱学森与中国航天事业”全国巡展·龙港站。当地图书馆及城市书房也将开展《小龙神赛龙舟》端午主题绘本分享、《端午风俗与屈原式士大夫人格精神》主题分享等10场阅读活动。

此外，龙港市印艺小镇客厅将推出“印艺贺端午 佳节祈安康”主题文化活动，邀请市民体验香囊制作，以印艺传情、以民俗寄愿，共度一个有文化味、有烟火气的端午。

来 源：温州日报

原标题： 在龙港赴一场非遗与书香之约

记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com