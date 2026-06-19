温州日报 2026-06-19 09:34:45

浙江水立方管理有限公司天猫旗舰店店长林正冬介绍，618电商大促期间，公司预计销售额将较去年同期上涨2.5倍，店铺迎来销售热潮。

温州网讯 “这次618活动，店内几款休闲运动女鞋打爆单品，售出超5万双。”昨天，浙江水立方管理有限公司天猫旗舰店店长林正冬介绍，618电商大促期间，公司预计销售额将较去年同期上涨2.5倍，店铺迎来销售热潮。

走进浙江水立方管理有限公司（以下简称水立方）仓储基地，备货发货热火朝天。分拣区、打包区、出库区全线满负荷运转，工作人员分工协作，快速完成鞋品分拣、封装、贴单，一车车包裹持续运往物流中转点。

林正冬介绍，连日来，仓库日均鞋品发货量突破一万双，订单量持续高位运行。自5月20日电商大促启动以来，天猫店铺销售额已突破1500万元，预计整个618活动期间，销售额将冲刺1800万元。今年天猫平台全面推行“官方直降”优惠模式，取消复杂的跨店满减规则。在此基础上，水立方依托厂家源头直供的供应链优势，进一步释放价格红利，叠加店铺限时折上折活动，多重让利回馈消费者。6月15日至18日是本次大促核心爆发期，企业同步加大线上付费推广力度。

作为深耕品牌运营的电商企业，水立方主营“森马”“LeeCooper”等品牌鞋类。为备战本次618，企业提前与合作商沟通，布局新品研发，打造了两百多款全新鞋款，从中筛选150款作为店铺主推商品。新品上线，需要大量海报、商品主图、短视频素材等制作，此次企业全新引入的AI视觉设计系统，成为本次大促高效运转的关键。

“过去实拍一套商品图，搭景、模特、后期修图全流程要耗费数天，要大量的人力、场地开支，现在有了AI系统，全部宣传物料2小时就能完成制作。” 水立方AI视觉设计师熙凯介绍，系统可依托参考素材自动提取场景、光影、人物姿态，精准植入鞋品原图，产出可直接上架使用的宣传素材，对比传统线下实景拍摄模式，效率提升近10倍。

来 源：温州日报

原标题： AI助手上线铺货提效近10倍 永嘉鞋企“618” 日均发货万双鞋

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 朱若冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com