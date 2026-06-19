温州日报 2026-06-19 09:34:45

为积极应对人口老龄化，提升养老服务的可及性、可负担性和可持续性，近日，温州正式出台《温州市养老机构分类改革实施方案》。

温州网讯 为积极应对人口老龄化，提升养老服务的可及性、可负担性和可持续性，近日，温州正式出台《温州市养老机构分类改革实施方案》。根据方案，自7月1日起，全市240家养老机构将按照“兜底保障型”“普惠支持型”“完全市场型”三类进行分类管理，构建“兜底有保障、普惠有供给、市场有选择”的养老服务新格局。

三类机构阶梯供给

记者了解到，三类养老机构的定位和收费方式各有侧重，形成从“保基本”到“高品质”的阶梯式供给格局。

兜底保障型养老机构主要面向经济困难老年人等特殊困难老年群体，每个县（市、区）至少确定1家，由政府主导运营，实行政府定价或指导价，确保基本的生活照料、康复护理、精神慰藉等服务。

普惠支持型养老机构服务对象为全体老年人，重点服务中低收入家庭老年人，可通过公建民营、国企改革、民办机构自愿参与等方式运营，收费标准实行政府指导的区间价格。

完全市场型养老机构则面向有个性化、高品质服务需求的老年人，由市场主体自主投资、运营，实行自主定价。

市民政局相关负责人向记者介绍，三类机构并非一成不变，机构可根据自身发展定位自愿申报对应类别，符合条件的还可以动态调整。

普惠认定门槛明确

方案对普惠支持型养老机构的认定标准作出了详细规定。机构需依法登记备案、资质齐全，服务标准符合国家规范且等级评定为二星级以上，床位数不少于30张，护理型床位占比不低于70%，同时需配备足够比例的专职护理员，收费标准控制在政府设定的价格区间内，并购买养老机构责任保险。

县级民政部门原则上于每年5月和11月分别开展1次认定工作。在收费管理方面，基本服务费（床位费、护理费）实行价格参考区间管理，由发改、民政部门每两年调整一次；特需服务费项目由民政部门会同发改部门确定；其他服务费（如伙食费、代收代付费等）需坚持自愿原则，不得强制服务，不得加收费用。

为鼓励养老机构参与普惠服务，各县（市、区）将根据改革实际，制定出台建设补贴、收住补助等财政资金支持办法，引导补贴、补助、奖励资金向普惠支持型养老机构倾斜，同时推动税费减免、保险补助等政策落地。

老年人选择更加明白

方案中提出明确的时间表：今年12月底前，各县（市、区）完成三类养老机构的认定与公示；到2027年底，实现三类机构名单常态化发布，基本形成覆盖城乡、分类清晰、运行有序的养老机构供给体系。

方案实施后，老年人如何找到适合自己的养老机构？市民政局相关负责人介绍，届时各县（市、区）民政部门将公布三类机构的名单和基本信息，老年人及其家属可根据自身经济状况、身体条件和个性化需求进行选择，真正实现“看得明白、选得放心”。

来 源：温州日报

原标题： 温州养老机构实施分类管理：三类机构阶梯供给 让老年人选择更加明白

记者 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com