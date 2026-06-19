温度新闻 2026-06-19 09:32:52

一台闲置多年的老旧平板电脑，在无人使用且未充电的情况下，半夜突然电池鼓包膨胀，生生将屏幕与后盖顶开，所幸事发时家中无人靠近，未造成人员受伤。

温州网讯 “深更半夜的，突然听到客厅里‘砰’的一声闷响，我还以为东西掉了，早上起来一看，原来是那台老平板自己炸开了肚子。”家住瓯海区的张先生向记者说起几天前的经历，仍心有余悸。一台闲置多年的老旧平板电脑，在无人使用且未充电的情况下，半夜突然电池鼓包膨胀，生生将屏幕与后盖顶开，所幸事发时家中无人靠近，未造成人员受伤。

张先生介绍，这台平板电脑是十多年前购入的，在当年算得上时髦的电子产品。随着数码设备更新换代，这台平板早已被淘汰闲置。想着家中老人平时可以拿来解解闷，张先生便将这台“老古董”送给了父母，让其继续发挥余热。

平日里，张先生的父母主要用它看看微信、刷刷剧，使用频率不算高。事发当晚，这台平板没有连接充电器，也没有人在操作，只是像往常一样安安静静地躺在客厅桌面上。谁知到了半夜，突然传来一声闷响，已经睡下的家人也被惊醒了。起初，张先生以为这是东西掉落的声音，并未在意，直到第二天早上才发现，平板的屏幕和后盖已被从内部硬生生顶开，机身严重变形，内部的电池像充了气的气球一样高高鼓起，模样触目惊心。

“幸亏没有起火，不然后果真不敢想。”张先生后怕地说，这台平板虽然年头长，但此前使用中未曾出现过异常，也从未维修过，压根没想到它会以如此激烈的方式“退役”。

对此，浙江东方职业技术学院文成学院副院长、家用电子产品维修高级技师苏立坤表示，电子设备随着时间推移会慢慢老化，内部容易发生变化，绝缘材料一旦失效就可能引发电池鼓包，严重时甚至会起火燃烧。特别是使用超过十年的老设备，即便未充电，内部短路或气胀风险依然存在。市民家中若有长期不用的老旧手机、平板等设备，最好交由专业机构回收处理，从源头消除隐患。

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原标题： 老平板半夜鼓包炸开！提醒大家老旧设备给老人用千万要小心

记者 吴翼然

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