温州晚报 2026-06-19 09:34:11

6月15日，市民董先生专程来到泰顺邮政仕阳镇营业所，将一面锦旗送到营业所负责人吴慧平、理财经理游丽婷手中，以此感谢两位邮政员工危急时刻挺身而出，及时救助意外摔倒的老人，用平凡善举温暖人心。

温州网讯 一面锦旗，一份认可，一份温情。6月15日，市民董先生专程来到泰顺邮政仕阳镇营业所，将一面锦旗送到营业所负责人吴慧平、理财经理游丽婷手中，以此感谢两位邮政员工危急时刻挺身而出，及时救助意外摔倒的老人，用平凡善举温暖人心。

事情发生在6月11日的泰顺仕阳镇仕兴路。当日，一位老人步行至仕阳镇营业所对面的马路时，不慎摔倒，头部重重撞击地面，当场流血不止。老人意识尚且清醒，但身体无法动弹，只能痛苦地躺在街边。事发路段车流、人流密集，过往路人纷纷驻足围观，孤身倒地的老人处境十分危险。

正在营业所内工作的吴慧平和游丽婷，敏锐发现街对面人群聚集的异常情况，二人立刻快步赶往现场。抵达后，她们第一时间查看老人伤情，并询问围观群众是否已经拨打急救电话。在得知现场无人呼叫救护车后，两人没有丝毫犹豫，迅速拨通120急救电话，精准告知事发地点、老人头部受伤流血等详细情况。

凭借基本的应急常识，因老人头部着地受伤，两人未盲目挪动老人身体造成二次伤害、加重伤情。同时，为避免过往车辆对街边的老人造成安全隐患，两人全程坚守在老人身旁，谨慎陪护。面对头部持续流血、情绪紧张慌乱的老人，她们俯身轻声安抚，耐心陪老人聊天说话，尽力分散老人注意力，缓解其恐惧与不适感。

在交流过程中，两人了解到，老人是一名电信退休职工，育有四名子女，事发时子女短时间内均无法赶赴现场。救护车抵达现场后，两人积极配合医护人员，细心协助将老人抬上救护车。考虑到仕阳镇前往泰顺县人民医院车程近一小时，老人途中无亲人陪伴，吴慧平和游丽婷当即决定，全程陪同老人前往医院就医。

抵达医院后，两人全程忙前忙后，主动帮忙办理挂号、影像检查等一系列就医手续，全程贴身陪护老人，安抚其情绪，直至老人家属匆忙赶到医院对接完毕。后续检查结果显示，老人因头部猛烈撞击，出现颅骨骨折伴随颅内出血，受当地医疗条件限制，家属随即安排老人转往温州医科大学附属第一医院救治。正是因为两人及时的救助、科学的陪护和快速的送医，为老人救治争取了关键时间，老人顺利完成专项治疗，目前已脱离生命危险，身体状况稳步好转。

为感谢两位邮政员工的暖心相助，6月15日，老人儿子董先生特意来到仕阳镇营业所送上锦旗，当面表达全家的诚挚谢意。

危难时刻显真情，平凡岗位见初心。面对街头无人帮扶的困境，吴慧平、游丽婷主动挺身而出、暖心施救，没有轰轰烈烈的壮举，却用朴实善良的举动、负责任的态度，展现出邮政员工质朴温暖的一面，用点滴善举传递着社会温情。

来 源：温州晚报

原标题： 万幸！老人马路摔倒颅内出血，邮政员工科学施救

记者 张嫣彬 通讯员 王晓渊 王蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com