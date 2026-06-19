平阳县委县政府部署安全生产等重点工作

平阳发布 2026-06-19 10:26:00

6月18日，平阳县委县政府召开会议部署节前安全生产、防汛备汛等重点工作。

6月18日，平阳县委县政府召开会议部署节前安全生产、防汛备汛等重点工作。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，更好统筹高质量发展和高水平安全，以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，全面筑牢安全防线，确保全县人民度过一个平安、祥和的端午佳节。

平阳县领导曾上俊、陈栋、邱忠瑜等参加会议。

会议指出，当前正值端午假期临近，加之梅汛期强降雨来袭，各类安全风险交织叠加，安全防范形势严峻复杂。各地各部门要全面压实责任，严格执行领导干部在岗带班和24小时值班值守制度，强化应急指挥通信保障，确保响应迅捷、政令无阻，以“时时在岗”的责任担当，兑现“守土有方、守土尽责”的庄严承诺。要坚持靶向发力，紧盯道路交通、危化品、工矿、文旅及体育、建设施工、城市运行、涉海涉渔等重点领域，纵深推进安全生产重大风险隐患排查整治行动，坚决把事故隐患消除在萌芽状态，全力确保“四个不发生”目标落地见效。要筑牢防汛防线，全力做好梅雨强降雨防范应对，持续滚动排查防汛隐患，加密会商研判，严格预警响应，果断执行“五停”和转移避险措施，加强中考防汛保障，完善应急预案，全力保障考生出行安全和考试平稳有序。

会议强调，节假日是作风建设的“试金石”。要坚持严字当头，持之以恒正风肃纪，不折不扣贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神要求，督促广大党员干部常怀敬畏之心、戒惧之意，牢牢守住法纪红线。各级党组织要切实扛起管党治党主体责任，紧盯“关键人”和“关键事”，强化精准监督，确保节日风气清正，持续巩固风清气正的政治生态。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府部署安全生产等重点工作

记者：徐远虑

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