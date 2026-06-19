平阳县委常委会2026年第二季度落实全面从严治党主体责任专题例会召开

平阳发布 2026-06-19 10:40:55

6月17日，平阳县委常委会2026年第二季度落实全面从严治党主体责任专题例会暨集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作推进会召开。

6月17日，平阳县委常委会2026年第二季度落实全面从严治党主体责任专题例会暨集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，平阳县各级党组织要深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，进一步压实管党治党政治责任，推动集中整治纵深突破、政治生态全面优化，为推动平阳高质量发展提供坚强保障。

平阳县委副书记、县长陈桂雷和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了上级党委、纪委关于全面从严治党、加强党风廉政建设的相关会议精神。有关县领导汇报了2026年以来履行“一岗双责”情况，并对分管部门和联系单位的党风廉政风险进行分析防范；会议听取了有关部门关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作进展及“4+10”重点项目进展情况。

孟晓斌指出，今年以来，平阳县上下深入贯彻中央和省委、市委决策部署，将严的标准、严的措施贯穿高质量发展全过程，责任落实更加有力，政治监督更加聚焦，正风反腐更加深入，整治成效更加可感，推动政治生态持续向好。

孟晓斌要求，要聚焦主体责任，严格落实平阳县委“六张责任清单”，坚持把践行“两个维护”作为政治监督的根本任务，用好巡察利剑，解决一批民生实事、查处一批“蝇贪蚁腐”，推动管党治党走深走实。要聚焦换届纪律，把树立和践行正确政绩观贯穿选人用人全过程，筑牢思想防线、强化全程监督、突出实干担当，大力选拔敢于担当、善于作为、实绩突出、清正廉洁的优秀干部。要聚焦群众所需，持续深化大数据监督场景建设，加强深层次、关键性问题排查整治，结合实际开展“小切口”整治，真正解决一批群众急难愁盼问题，打造一批具有平阳特色的民生实事成果。

孟晓斌强调，要常态长效推进作风建设，将整治群众身边的不正之风和腐败问题作为作风建设的延伸战场，纵深推进“治顽疾、强担当、促发展”专项行动，推动作风建设持续向上向好。要从严从紧推进惩贪治腐，结合当前集中整治“4+10”项目实事办理工作，加强对“三资”管理、养老服务、物业服务、旅游行业等重点领域的监督检查，深化风腐同查同治，坚决铲除风腐共性根源，确保每一件民生实事都办到群众心坎上，让群众切实感受到正风反腐就在身边。要久久为功推进正本清源，深入剖析管党治党中存在的突出问题，持续完善制度机制，加强党员干部理想信念教育、党性党风党纪教育，引导广大干部在整治群众身边的不正之风和腐败问题、推进“4+10”项目实事落地中厚植为民情怀，不断增强群众的获得感、幸福感和安全感。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会2026年第二季度落实全面从严治党主体责任专题例会召开

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com