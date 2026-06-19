乐清市委书记戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

乐清发布 2026-06-19 10:40:55

端午节临近，6月17日，乐清市委书记戴旭强深入南虹广场、乐清银泰百货等商业综合体，开展“护安强城”夜访夜查工作，重点检查安全生产、消防安全及业态提升等工作。

端午节临近，6月17日，乐清市委书记戴旭强深入南虹广场、乐清银泰百货等商业综合体，开展“护安强城”夜访夜查工作，重点检查安全生产、消防安全及业态提升等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，以更高标准、更严要求抓实抓细安全生产和消防安全各项工作，全力守护人民群众生命财产安全，让大家度过一个欢乐祥和的端午佳节。

在南虹广场三期精装修提升改造工程现场，戴旭强详细检查了施工现场安全管理、物料堆放、监理履职及消防设施配备等情况。针对项目的特殊性与复杂性，戴旭强指出，安全生产容不得丝毫松懈。要牢固树立安全意识，压实业主、施工、监理等各方主体责任，强化施工作业尤其是用火用电用气作业的全过程监管，做到物料有序进出、隐患动态清零；要强化科技赋能，用好各类智能监管举措，把隐患消除在萌芽状态；相关职能部门要加强专业检查与指导，确保万无一失。

在乐清银泰百货，戴旭强仔细察看了消控室运行及业态布局等情况。他指出，要深刻汲取各类事故教训，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，落实落细各项安全生产和消防安全措施，以更标准、更规范的管理体系筑牢安全根基。要强化应急演练，确保每一名岗位人员熟练掌握应急流程，做到警报响应及时、安保力量最快时间到场、有效处置突发情况。

调研中，戴旭强还十分关注商业综合体的运营发展。他指出，商业综合体是提升中心城区区域辐射力的重要载体，政企要同心同向、协同发力，善用市场力量引育“王牌”资源，精准对接青年消费群体的喜好，积极布局动漫、电竞、二次元等新潮业态，实现多元化集聚，打造集“吃住行游购娱”于一体的时尚亮点板块，吸引周边县市区的客流。

乐清市领导郑济斌参加活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com