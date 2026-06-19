温州大典 2026-06-19 10:40:55

咱们就循着这歌谣的调子，来翻一翻古籍里的端午味道。

最近，温州美食圈有个大新闻。“世界瓯菜万人宴”推出了端午限定版“龙舟宴”，把千年瓯菜文化和传统龙舟民俗融合在一起。这道文化大餐，勾起了小编对温州端午味道的好奇。

温州民间流传着一首《重五谣》：“吃爻重五粽，破碎远远送。吃爻雄黄酒，毒蛇远远游。重五草头汤，疤瘰洗精光。重五吃麦麦，字眼学起快。吃爻重五卵，做个生员郎。重五吃大蒜，读书做高官。”咱们就循着这歌谣的调子，来翻一翻古籍里的端午味道。

粽子要搭配鸡蛋大蒜一起吃

端午节的头等大事，自然是吃粽子。粽子古称“角黍”，民国《平阳县志》记载：“端午前期各家以楝叶裹米为角黍相餽遗。至日午则筵宴，食角黍。”

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

温州包粽子，用料十分讲究。粽叶多用箬竹叶，自带清香，明弘治《温州府志》有载：“先一日用箬叶裹米为粽，俟此日祭先。”捆扎的绳子多用棕榈叶，烧煮后亦透出草木气息。粽子形状以四角居多，称为“角粽”；也有螺旋状的，叫作“袅脚粽”。泰顺一带还用笋壳包出“虎皮粽”，花纹斑驳，别具一格。

泰顺虎皮棕，图源网络。

温州粽子种类多，有纯糯米的米粽，加蛋黄的蛋黄肉粽，配豇豆或赤小豆的豆粽，掺番薯丝的番薯粽，有在纯糯米中嵌几粒红枣、金丝蜜枣或莲子的甜粽，洞头地区还有包着虾干的海鲜粽。温州人喜欢用灰汤煮粽子，也称为“灰汤粽”。将水稻秆烧灰，加水沉淀后取清液煮粽。这碱水能让糯米变得格外香、软、糯、滑。晋人周处《风土记》说：“用菰叶裹黍米，以淳浓灰汁煮之，令烂熟。于五月五日，夏至啖之。粘黍一名‘粽’，一曰‘角黍’。”

与粽子同食的，还有鸡蛋、大蒜、雄黄酒。张棡在日记里多次提到端午早餐，几乎是铁打的“标配”，“是日端阳佳节，合家含角黍、鸡卵、大蒜，饮雄黄酒”，“晨七句钟，循例吃粽子、鸡卵、雄黄酒”……杨淡风在《永嘉风俗竹枝词》中也有描述：“鸡卵黄柑白米粽，狼餐虎食当天光。”

吃薄饼

除了粽子，温州端午节有吃薄饼的习俗，有的地方称“锡饼”、“麦油煎”。薄饼是将面粉调成糊状，用手抄起面糊，在滚烫的铁盘上铺成圆形烫熟成皮，再铺上炒好的肉丝、豆芽、香菇、鸡蛋等菜肴，卷成圆筒状，一口咬下，满口喷香。杨淡风在《永嘉风俗竹枝词》中写道：“午厨催食整衣襟，薄饼鳝鱼好箧心。”

《永嘉风俗竹枝词》民国乡著会抄本，温州市图书馆藏。

炒端午盐，制午时茶

端午节正午，要炒制“端午盐”和“午时茶”。在瑞安、平阳等地，将中草药和食盐及茶叶同制，炒出的盐叫“端午盐”或“重午盐”，茶叫“天中茶”或“午时茶”，遇伤风积食诸疾煎服，能化食散风，十分有效。民国《平阳县志》有记载：“午时取草药，和食盐及茶制之，其盐制曰重午盐，茶制曰天中茶，亦曰午时茶，遇风食诸病煎服屡有效者。”

《平阳县志》民国刻本，温州市图书馆藏。

打重午水

端午有打“重午水”的习俗，凌晨或午时到河边及水井中打水，据说此时水长年不腐，可明目，可做药用。张棡在日记中曾记载：“是日端午节，夜三句钟后同内子早起，至厨房唤雇工同舟子划山边载山水，俗谓之‘重午水’，盖亦吾乡之旧俗也。”

不过，这重午水也不是年年都能安心打的。民国十四年（1925）五月初五，张棡在日记里记下一桩蹊跷事：“闻人说各处水井均有人暗放毒药，本日切勿载山边井水为端午水。……据言此次下药皆东洋人唆使，言暗给大洋一千元，分十人在外放药，计定端午日遍害我中国人。”

来 源：温州大典

原标题： 古代温州端午怎么吃？

本文转自：温州新闻网 66wz.com