永嘉发布 2026-06-19 10:40:55

6月18日，永嘉县召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。

6 月 18 日，永嘉县召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。永嘉县委书记吴呈钱在会上强调，要 认真学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记 “4+1” 重要要求 和 省委 “132” 总体工作部署 、市委 “ 1361 ”思路举措， 牢固树立和践行正确政绩观， 抓好防风险、保安全、促发展各项工作，以高水平安全保障高质量发展 ，确保实现 “ 双过半 ” 、夺取 “半年红”， 确保社会大局和谐稳定。

会议以视频连线形式召开，设县主会场和乡镇（街道）分会场，永嘉县领导胡宝锋、 王晓雄、黄金锡等 在主会场参加会议 。

会议指出，当前正值确保 “ 双过半 ” 、 夺取 “半年红” 的冲刺期， 要 锚定目标精准调度 ， 加强经济运行监测分析，实行 “ 一企一策 ” 服务，精准补齐短板。 要 抓项目扩投资 ， 强化要素保障，盘活闲置资源 ，加强项目全周期闭环管理，形成更多实物投资量 。 要 促消费稳外贸 ， 培育文旅、 农旅 、夜间经济等新业态 ， 深化企业出海 拓市场抢订单 ，发展跨境电商等外贸新业态。 要 强产业优 服务， 不断优化营商环境 ，加大对 数字经济 、 创新 设计、新动能 培育的服务供给，因地制宜提供 精准 服务 ，培育现代 化 产业集群。

会议 强调 ， 端午假期与汛期、暑期旅游旺季叠加， 各地各部门 要 以 “ 时时放心不下 ” 的责任感， 刚性落实 “ 3030 ”闭环管控机制，深化安全生产领域风险排查整治， 切实防范强降雨 等 极端天气 。要 聚焦重点领域排查 ， 紧盯道路交通、消防安全、建筑施工、旅游景区等，开展拉网式隐患排查整治 。要加强 水域 巡逻管控 ，完善 应急叫醒机制 ， 坚持 “ 预报预警为令 ” ，加强地质灾害、 小流域山洪、 城市内涝、 临水临崖 等风险点排查，完善人员转移预案，前置应急 抢险 力量。 要 压实安全责任链条 ， 严格落实 “三管三必须”要求 ，加强值班值守，规范节庆活动，做好矛盾纠纷前端化解，确保社会面平安有序。

会议强调，要从严抓好作风建设 ， 结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神 ， 强化思想引领与纪律教育， 营造风清气正的政治生态。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉部署经济运行安全生产等重点工作

记者 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com