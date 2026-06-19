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永嘉部署经济运行安全生产等重点工作

永嘉发布 2026-06-19 10:40:55
6月18日，永嘉县召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。

618日，永嘉县召开会议部署经济运行和端午假期安全生产、强降雨防范等重点工作。永嘉县委书记吴呈钱在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要论述，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求省委“132”总体工作部署、市委1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，抓好防风险、保安全、促发展各项工作，以高水平安全保障高质量发展，确保实现双过半、夺取“半年红”，确保社会大局和谐稳定。

会议以视频连线形式召开，设县主会场和乡镇（街道）分会场，永嘉县领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡等在主会场参加会议

会议指出，当前正值确保双过半夺取“半年红”的冲刺期，锚定目标精准调度加强经济运行监测分析，实行一企一策服务，精准补齐短板。抓项目扩投资强化要素保障，盘活闲置资源，加强项目全周期闭环管理，形成更多实物投资量促消费稳外贸培育文旅、农旅、夜间经济等新业态深化企业出海拓市场抢订单，发展跨境电商等外贸新业态。强产业优服务，不断优化营商环境，加大对数字经济创新设计、新动能培育的服务供给，因地制宜提供精准服务，培育现代产业集群。

会议强调端午假期与汛期、暑期旅游旺季叠加，各地各部门时时放心不下的责任感，刚性落实3030”闭环管控机制，深化安全生产领域风险排查整治，切实防范强降雨极端天气。要聚焦重点领域排查紧盯道路交通、消防安全、建筑施工、旅游景区等，开展拉网式隐患排查整治。要加强水域巡逻管控，完善应急叫醒机制坚持预报预警为令，加强地质灾害、小流域山洪、城市内涝、临水临崖等风险点排查，完善人员转移预案，前置应急抢险力量。压实安全责任链条严格落实“三管三必须”要求，加强值班值守，规范节庆活动，做好矛盾纠纷前端化解，确保社会面平安有序。

会议强调，要从严抓好作风建设结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神强化思想引领与纪律教育，营造风清气正的政治生态。

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原标题： 永嘉部署经济运行安全生产等重点工作

记者 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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