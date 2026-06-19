鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-06-19 10:40:56

6月17日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和论述精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见，并专题研究鹿城区集中化解信访问题专项行动情况等。

6月17日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和论述精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见，并专题研究鹿城区集中化解信访问题专项行动情况等。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记对朝鲜进行国事访问期间的重要讲话。会议指出，要提升对外开放水平，深学笃行习近平外交思想，推动本土产业“走出去”与优质资源“引进来”深度融合。要加强民间友好交往，凝聚广大海内外鹿城人，为鹿城链接资源、融通智慧、播种机遇。要用好用活红色资源，将其转化为推动鹿城高质量发展的不竭动力。

会议传达学习了习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要论述。会议指出，要强化思想引领，让正确政绩观内化于心、外化于行。要坚守为民初心，坚持站在群众的立场上想问题、作决策、办事情，把群众的“好口碑”作为检验工作的“金标准”。要涵养务实作风，弘扬“六干”作风，确保工作条条落实、件件落地、事事见效。

会议传达学习了习近平总书记关于信访工作的重要论述精神。会议指出，要强化源头治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入“14921”多元解纷体系，确保矛盾真化解、群众真满意。要站稳人民立场，依法依规、用心用情妥善处置群众合理诉求。要拧紧责任链条，遵循“五个法治化”“四个到位”要求，全面凝聚齐抓共管的强大合力。

会议专题研究了我区集中化解信访问题专项行动情况。会议强调，要态度更坚决、加快化解进度，以“理旧账”的担当和“破难题”的决心，统筹打好组合拳，推动存量信访清仓见底、增量信访动态清零。要强化领导包案，会商研究信访事项、协调解决难点堵点、加强引导消除隔阂，进一步压实各方责任、完善稳控措施。要注重化解质效，综合运用“一案一策”、联席会议、三堂会审等机制，实现案结事了、“事心双解”。要夯实基层基础，推进信访工作法治化，引导群众依法合理表达诉求，推动信访工作提质增效。

会议研究了全区安全生产和防汛防台工作。会议指出，要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，深入贯彻“一个目标、四个宁可”，紧盯风险隐患的重点区域与关键环节，滚动开展风险大排查大整治，抓早抓实抓细各项防御措施，建强基层“应急小单元”，全面压实“四方责任”，对标实现安全生产“三个确保”、做到防汛防台“三个到位”，全力筑牢安全发展坚固屏障。

会议研究了作风建设工作。会议指出，要深刻领悟习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，聚焦深入贯彻中央八项规定精神，加大监督力度，深化标本兼治，大力弘扬“六干”作风，让愿担当、敢担当、善担当在鹿城蔚然成风，以优良作风护航高质量发展。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

本文转自：温州新闻网 66wz.com