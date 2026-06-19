鹿城区委书记张崇波何占宇开展节前安全生产和防汛防台检查

鹿城发布 2026-06-19 10:40:56

6月18日，鹿城区委书记张崇波开展节前安全生产和防汛防台检查。

6月18日，鹿城区委书记张崇波在开展节前安全生产和防汛防台检查时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要指示精神，牢固树立和践行正确政绩观，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，聚焦省委安全生产“三个确保”和防汛防台“三个到位”目标要求，铁腕举措守牢安全底线，未雨绸缪抓好防汛防台，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

在青山总部大楼施工现场，张崇波详细检查在建工程建设施工安全情况，并指出，青山总部大楼是省“千项万亿”重点工程，要紧盯高空作业、深基坑施工、大型机械作业等高风险环节，将“人机料法环”五要素管理贯穿建设全过程。要高效推进项目建设，推动滨江CBD总部大楼群加快聚链成群、成势见效，助力瓯江新城打造“产城人”融合发展高地。

在七都西堤，张崇波查看堤塘加固、防汛物资储备和应急响应准备后指出，七都标准堤塘是守护七都岛防洪安全的“生命线”，要坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，紧盯低洼地带、沿江堤岸等重点区域，全面落实“人防+技防”措施，做到监测预警到位、应急响应迅速、转移避险果断。要将水利建设与便民利民深度融合，依托环岛景观带和堤塘绿道，盘活“金角银边”，让生态红利惠及更多群众。

检查中，张崇波强调，当前正值梅汛期和高温季节交织的关键节点，要以“万全准备”应对“万一可能”，坚持预防为主、源头管控，迅速激活“1833”联合指挥体系，紧盯“八张风险清单”，实行全时段监测、全覆盖排查、全链条管控，确保预警快、识别快、转移快、保障快、反馈快。要以“铁腕举措”守牢“红线底线”，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，刚性执行“3030”隐患闭环管控机制，持续加固“六防”体系，坚决守牢“三条底线”。要以“系统思维”统筹“发展与安全”，在产业规划、招商引资、项目建设之初同步植入安全标准，提升全社会风险防范意识和自救互救能力，以高水平安全服务新质生产力发展。

鹿城区领导张伟、周岷参加活动。

6月17日，鹿城区委副书记、区长何占宇在开展节前安全生产和防汛防台检查时强调，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓好安全管控，盯死看牢关键环节，以更高标准、更严举措、更实作风筑牢安全屏障，让市民过一个平安祥和的节日。

在温州市心尚鞋业有限公司，何占宇来到车间查看原料存储、消防通道畅通情况等，细致询问消防设施维保、日常隐患排查等落实细节，要求企业要切实履行安全生产主体责任，认真执行安全管理规章制度，严格规范现场安全管理，着力提升本质安全水平，坚决防止小隐患酿成大事故。

来到仰义水闸，何占宇仔细检查监测设施及运行管护状况，听取汛限水位执行及防汛备汛部署、应急演练开展等工作汇报，强调要强化雨情水情预判、科学调度与应急值守，严格落实各项措施，强化“人防+技防”，确保水库安全度汛。相关部门要强化协同联动，层层压实责任，对各项工作预案进行再检查、再完善，加强应急队伍专业化培训，提升队伍快速响应、抢险处置能力，坚决打好防汛防台主动仗。

检查中，何占宇强调，要下好隐患排查“先手棋”，以“零容忍”态度推动风险见底清零，刚性落实“3030”隐患闭环管控机制，紧盯薄弱环节和易发多发问题，以“过筛子”方式清仓见底，切实提升本质安全水平。要织密防汛备汛“安全网”，紧盯“八张风险清单”，聚焦山塘水库、地质灾害点、城市易涝区等关键部位，持续加固“六防”体系，宁可十防九空，不可失防万一。要筑牢群防群治“压舱石”，以“重心下沉”激活基层治理末梢，常态化开展分层分类安全培训和应急演练，推动力量向一线倾斜、资源向基层集聚，构筑人人有责、人人尽责的安全共同体。

鹿城区领导张伟、索朗旺青参加活动。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波何占宇开展节前安全生产和防汛防台检查

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com