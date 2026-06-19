鹿城发布 2026-06-19 10:36:36

6月17日，鹿城区委更高水平法治鹿城建设推进会召开。

6月17日，鹿城区委更高水平法治鹿城建设推进会召开。鹿城区委书记张崇波强调，要全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，认真落实省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立正确政绩观，强化目标引领、问题攻坚、改革破题，扎实推进更高水平法治鹿城建设，为加快建设“一区三地五城”、奋力谱写中国式现代化鹿城新篇章提供坚实法治支撑。

鹿城区领导何占宇、陈久喜等参加会议。

会上，鹿城区委依法治区办汇报法治鹿城建设工作情况。张崇波指出，法治浙江是习近平总书记在浙江工作期间亲自擘画的重要战略构想，也是法治中国建设在省域层面的先行探索和生动实践。二十年来，我们始终铭记嘱托、感恩奋进，在推进法治鹿城建设上持续用力、久久为功。这些进步与成效，归根结底靠的是习近平总书记的领航定向和习近平法治思想的科学指引。我们要更加自觉地学深悟透习近平法治思想，不断汲取其中蕴含的真理力量与实践智慧，锚定建设更高水平法治鹿城的目标定位，以法治优环境、促发展、护民生，为区域高质量发展和高效能治理提供坚实法治保障。

张崇波强调，要持续深化循迹溯源，深学笃行习近平法治思想，注重追根溯源、知行合一，持续深化理论研究和实践探索，以践行习近平法治思想的实际成效诠释对党忠诚、彰显政治担当。要提升行政争议化解能力，深化“两院联动”，开展风险排查、合规自查，强化典型案例复盘。要扎实规范涉企执法，以“六干六拼·攀高争先”行动为抓手，全力营造公平透明、便利高效的法治化营商环境，深化“大综合一体化”行政执法改革，以法治之力为企业“减负松绑”、为市场“清障护航”。要凝聚法治工作合力，领导干部要带头强化法治意识，推动法治建设与经济发展、社会治理、民生保障等重点工作深度融合、同频共振。要增强全民法治素养，创新精准普法载体，讲好鹿城法治故事，营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，推进“15分钟公共法律服务圈”建设，让优质法律服务触手可及、人人可享。

张崇波强调，法治鹿城建设是一项整体性工程，必须将党的全面领导融入各环节各领域。要压实责任，加大法治督查问效力度，推动形成上下贯通、协同联动的工作格局，以钉钉子精神抓好各项部署落实，确保法治鹿城建设取得实实在在的成效。

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原标题： 区委更高水平法治鹿城建设推进会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com