瓯海发布 2026-06-19 10:37:55

6月18日，瓯海区召开安全防范和作风建设推进会。

6月18日，瓯海区召开安全防范和作风建设推进会。瓯海区委书记刘云峰强调，要抓好安全防范和作风建设工作，引导瓯海区广大党员干部知敬畏、守底线、干实事，切实把作风建设的成效转化为干事创业的强大动力，坚决守牢安全发展底线。瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等参加会议。

会议传达学习上级相关文件精神，部署下一阶段重点工作。

刘云峰指出，要统一思想，深化认识，把政治标准和政治要求贯穿作风建设始终，以钉钉子精神打好作风建设攻坚战，加强干部日常作风教育管理，以优良党风政风护航全区安全形势持续平稳向好。要持之以恒、久久为功，构建作风建设“学、管、查、治、督、干”全链条制度体系，推进作风建设常态化长效化，持续巩固风清气正的政治生态。

围绕安全防范工作，刘云峰强调，要加大安全监管力度，紧盯重点行业、重点场所、重点环节开展常态化隐患排查整治，确保各类风险早发现、早处置、早清零。要杜绝侥幸麻痹思想，严厉打击各类违法违规行为，坚持执法从严、处罚到位，强化生产经营主体、安全生产主体责任落实，守牢守好安全生产红线、底线。要做到提前谋划部署，备足应急物资、完善应急预案、加密值班值守，全力筑牢汛期安全防护屏障。要以“时时放心不下”的责任感抓好端午假期各项安全防范工作，确保人民群众平安过节。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区召开安全防范和作风建设推进会

记者：罗琛琛 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com