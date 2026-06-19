瑞安市领导开展“暖企心、助企兴”活动：政企同心 双向奔赴 携手开创瑞安经济高质量发展新局面

瑞安发布 2026-06-19 10:39:39

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动，实地调研企业生产经营、市场拓展、科技创新等情况，倾听企业诉求、破解发展难题，鼓励企业坚定信心、深耕主业、增资扩产，为全市经济高质量发展注入强劲动力。

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动，实地调研企业生产经营、市场拓展、科技创新等情况，倾听企业诉求、破解发展难题，鼓励企业坚定信心、深耕主业、增资扩产，为全市经济高质量发展注入强劲动力。

瑞安市委书记李剑锋带队赴塘下镇开展“暖企心、助企兴”活动。

汽车零部件产业是瑞安的核心支柱产业。李剑锋一行先后来到浙江胜华波电器股份有限公司、浙江铭博汽车部件股份有限公司，实地调研企业生产经营情况及上市筹备工作，现场协调解决企业在土地供应、厂房建设等方面的需求。胜华波是汽车雨刮器总成、座椅电机细分赛道的国家单项冠军企业，两项主导产品分别位居国内和全球市场首位；铭博专注于汽车车身冲压件及新能源汽车轻量化车身附件的研发制造，获评国家级专精特新“小巨人”企业。李剑锋勉励企业坚定发展信心，扎根瑞安深耕主业、做强实业，抢抓新能源汽车市场机遇，加快开拓国际高端市场。相关部门要全力以赴支持企业上市，主动靠前、全程跟踪，做好各项服务保障。

随后，李剑锋一行来到中亮企业管理有限公司，实地察看企业运营和市场布局，该企业入选中国新能源汽车销售百强榜，正积极开拓非洲和中东市场。李剑锋要求有关部门在出口资质备案、商贸流通等方面强化政策帮扶，助力企业培育新的利润增长点。在浙江大东鞋业有限公司，李剑锋对企业积极推进品牌出海、战略转型等多维度升级表示肯定，鼓励企业坚持批发、零售“两条腿走路”，精准对接消费升级需求，加快供应链体系向东南亚输出，在合规经营中实现增资扩产。

李剑锋强调，企业是瑞安经济发展的主力军、稳就业稳增长的压舱石。市委、市政府将始终与企业保持双向奔赴、同频共振，强化全周期服务保障，推动惠企政策精准匹配、涉企问题高效解决，全力护航企业行稳致远，携手开创瑞安经济高质量发展新局面。

瑞安市委副书记、市长陈汉存赴安阳、莘塍、上望、东山等街道，开展“暖企心、助企兴”活动。

陈汉存一行先后来到红旭集团（汽车城）、浙江国荣汽车贸易有限公司、瑞安市革新机电有限公司、华瑞达包装材料股份有限公司、利达机电有限公司、浙江金石餐厨用品有限公司等企业，每到一处，陈汉存都与负责人深入交谈，详细了解企业生产经营状况，并勉励企业要坚定信心、抢抓机遇，持续深耕主业，加大技术研发和创新力度，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。

陈汉存强调，相关部门和属地街道要牢固树立“服务企业就是服务发展”理念，主动靠前、精准施策，常态化开展助企纾困，用心用情为企业排忧解难；要强化要素保障，落实惠企政策，提升政务服务效能，以一流营商环境护航企业发展；要进一步畅通企业诉求反馈渠道，健全全流程闭环处置机制，确保问题得到及时解决，让企业安心谋发展。

瑞安市人大常委会主任应希克赴仙降街道开展“暖企心、助企兴”活动。应希克一行分别走进浙江鸿一箱包皮件有限公司、温州市久航鞋业有限公司，深入生产车间、样品间，看产品、问经营，实地调研企业生产经营、市场拓展、产品创新等情况。

应希克与企业负责人面对面交流，倾听企业诉求，详细了解企业发展面临的困难和问题。应希克强调，企业是经济发展的主力军，相关部门要主动靠前服务，精准对接企业需求，持续优化营商环境，以实打实的举措为企业纾困解难。

瑞安市政协主席林政洪赴马屿镇开展“暖企心、助企兴”活动，走进温州万科农业开发有限公司和浙农中药（温州）有限公司的生产现场，走产线、看产品，详细了解企业生产经营、市场拓展等情况，面对面问需于企、点对点答疑释惑，提振企业信心、开拓发展思路。

林政洪强调，助企服务不能坐等企业上门，属地和相关部门要主动下沉，深入一线发现问题、解决问题，真正把助企工作做到企业心坎上，让企业轻装上阵、安心经营。

罗明、林圣赞、何志友、陈伟锋、项金敏、陈寒艳、谢钦巨、王渊、金丽云、杨成彪、林圣强、朱捷、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展“暖企心、助企兴”活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展“暖企心、助企兴”活动：政企同心 双向奔赴 携手开创瑞安经济高质量发展新局面

记者：陈豫州 潘敏洁 金冬冬/文 孙凛/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com