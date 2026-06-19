国民经济恢复 各项建设展开

新华网 2026-06-19 10:51:22

国家统计局近日发布数据显示，2026年1至5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，生产供给稳中有升，就业物价总体稳定，国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势。

国家统计局近日发布数据显示，2026年1至5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，生产供给稳中有升，就业物价总体稳定，国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势。

2025年12月11日，列车在成渝铁路扩能改造工程黄磏至铜罐驿站区间通行（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

物价平稳，已是今日中国经济运行的常态。然而70多年前，遏制物价飞涨曾是一场重大斗争。

新中国成立伊始，我们组织了“银元之战”“米棉之战”，有力打击投机资本，有效平抑物价，迅速统一财经，稳定了新中国经济秩序。

稳定物价和统一财经，是新中国成立后党和人民政府在财经战线上取得的第一个重大胜利。它结束了国民党统治时期物价高涨和财政收支不平衡的历史，为安定人民生活、恢复和发展工农业生产创造了条件。

穿越大西南腹地的成（成都）渝（重庆）铁路，于1950年6月动工，1952年6月完工。该铁路为清朝末年筹备修建的川汉铁路的一段，拖了近半个世纪未铺上一根钢轨，新中国成立后仅用两年就建成通车。

这条新中国自行修建的第一条铁路，是那段火热建设岁月的生动注脚。新中国成立后的三年间，党和政府带领全国人民艰苦奋斗，全力恢复国民经济。

农业的恢复是国民经济一切部门恢复的基础。三年来，国家用于农业的投入逐年增加，水利建设经费占全国预算内基本建设投资总额的10%以上。粮食总产量从1949年的11318.4万吨，增加到1952年的16393.1万吨，增长44.8%，比历史上最高年产量的1936年增长9.3%。

工业的恢复，重点放在国计民生急需的矿山、钢铁、动力、机器制造和主要化学工业，同时恢复和增加纺织及其他轻工业生产。到1952年底，钢、生铁、原煤、原油、水泥、电力等主要工业产品都超过了历史最高年产量。棉纱、棉布、原盐、糖等轻工业产品的产量也超过历史最高水平。

交通运输业也是经济恢复的重点。三年来，国家用于交通运输业的投资共17.7亿元，占全国基建投资总额的22.6%。铁路方面，基本恢复了原有的铁路网。全国公路通车里程由解放初的8.07万公里增加到12.67万公里。新中国民航国际、国内航线也于1950年七八月间开航。

经过三年多的艰苦奋斗，遭到严重破坏的国民经济获得全面恢复，并有了初步发展。1952年，工农业总产值已超过解放前的最高水平。人民生活得到改善，1952年同1949年相比，全国职工工资平均提高70%，农民收入增长30%以上。

同时，党和政府抓紧进行新民主主义的改革，取得了祛除腐败政治、改组国民经济、安定社会秩序、形成全民族共识、增强社会凝聚力、保卫国家安全的巨大成功，树立了崭新国家的形象，进而保证整个国家经过新民主主义稳步地向社会主义迈进。

2025年12月11日，成渝铁路扩能改造工程黄磏至铜罐驿站正式竣工通车。这条70余岁的“钢铁动脉”在新时代焕发新生，为成渝地区双城经济圈建设注入新动能。

车轮滚滚向前，仿佛穿越时光，见证着新中国走向繁荣富强的辉煌历程。

来 源：新华网

原标题： 伟大征程丨国民经济恢复 各项建设展开

记者 白瀛

本文转自：温州新闻网 66wz.com