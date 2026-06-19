中央广播电视总台中国之声 2026-06-19 10:47:01

端午前夕，全国生猪市场整体呈现稳中偏强态势，市场数据显示，6月18日，生猪（内三元）现货价格报9.45元/公斤，涨幅为0.11%。最近一周，上涨幅度为0.43%，迎来久违的上涨局面。

端午前夕，全国生猪市场整体呈现稳中偏强态势，市场数据显示，6月18日，生猪（内三元）现货价格报9.45元/公斤，涨幅为0.11%。最近一周，上涨幅度为0.43%，迎来久违的上涨局面。

此外，尽管生猪价格还在10元以下的低位徘徊，但在5月，A股上市猪企的生猪销售均价出现环比上升的向好信号，这也让市场泛起一丝暖意。那么，“猪周期”拐点出现了吗？

所谓“猪周期”，就是猪肉价格会受供求影响，呈现周期性涨跌循环的规律：猪价贵养殖户都养猪，猪多了肉价就跌；养猪亏钱大家又少养，猪少了肉价再涨，一轮一轮往复变化。

要知道，猪作为一种特殊商品，不可能说市场行情好的时候立马就能扩大产能。一般来说，从发现价格上涨到加大供给之间要经过多个环节，能繁母猪要拿时间培育，小猪出栏也要时间，通常会有一两年的时滞。所以一个完整的猪周期通常为4年，非常有规律。

这一轮下跌行情开始于2022年，至今已延续超过40个月，接近以往一个完整“猪周期”的时间。偶尔出现上涨也是转瞬即逝，猪价在最底部区域徘徊了20多个月，打破了历史最长纪录。

历史上非常灵验的猪周期

现在“失灵”了吗？

其实周期并没有失灵，只不过本轮周期的内在逻辑发生了变化。

2021年非洲猪瘟过后，国内生猪养殖规模化水平还有市场集中度快速提升，以往周期猪价下跌时，中小养殖户可能会恐慌、淘汰母猪，现在市场集中度高了，中小养殖少了，大的养殖企业抵御风险的能力较强，可能会选择保持产能稳定，之前的非理性减产或是增产的行为就大幅减少。

此外，大型企业主导行业也意味着生产效率提升、养殖成本大幅下降，给猪价下跌创造条件。在这些因素影响下，猪周期的特征就不如之前明显，波动更小，周期变化也在一定程度上被拉长。

猪周期受供需影响，而我国猪肉需求已相对稳定，价格的波动主要来自供给端的变化。因此，现在猪肉价格低迷的主要原因还是前期产能相对过剩。

上涨信号出现

“最长猪周期”拐点到了吗？

端午前夕涨价的核心原因是节前屠宰场集中备货，市场收购需求短期提升，直接带动生猪行业回暖，更多的还是节日需求有所增长。

讨论上涨周期是否到来，还需要看产能去化是否结束。市场判断去化看的是预期，其中最重要的指标是能繁母猪存栏量，它决定了未来几个月后生猪的供应量。

在政策引导下，从去年四季度开始，能繁母猪存栏量已开始稳步调减，产能出清。截至2026年一季度末，全国能繁母猪存栏量约3904万头，这已经是连续多月环比下降，但还是高于3750万头的正常保有量，尚有150万头左右的空间。随着行业不断深度产能出清，未来猪肉价格有望有所回升。

更重要的是，整个行业竞争力在提升、管理水平在优化，这些举措会把生猪生产波动控制在合理范围。未来，生猪供给稳定性会明显提升，可能很难再出现大涨大跌局面。这对消费者和养殖户来说都是好事。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 猪价连续多日回升 “猪周期”拐点到了吗？专家解读

本文转自：温州新闻网 66wz.com