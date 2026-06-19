新华网 2026-06-19 10:48:10

韩国国会18日批准就地方选举选票短缺事件启动为期45天的国政调查，将就选票短缺的原因、经过和应对措施等展开调查。

韩国国会18日批准就地方选举选票短缺事件启动为期45天的国政调查，将就选票短缺的原因、经过和应对措施等展开调查。

据韩国媒体报道，韩国国会当天召开全体会议，以250票赞成、1票反对的表决结果批准启动国政调查。这次国政调查的对象为中央选举管理委员会及其下属各级地区分支机构。调查预计持续至8月1日，必要时经国会批准可延长。

6月3日晚，工作人员在韩国首尔进行计票工作。新华社发（全休相摄）

据中央选举管理委员会统计，3日地方选举投票期间，韩国全国共26个投票站因选票不足一度暂停投票，首尔松坡区的投票站选票短缺情况尤为严重。这起事件近日持续发酵，引发民众集会抗议，部分人要求重新选举。韩国总统李在明7日对这起事件表示遗憾，指示检察机关和警方成立联合侦查组展开调查。

根据计划，将由18名议员组成一个特别委员会负责这一调查，其中9人来自执政党共同民主党，7人来自最大在野党国民力量党，另外2人分别来自祖国革新党和改革新党。委员会负责人为国民力量党议员尹相现。

共同民主党和国民力量党上周分别要求国会就此事启动国政调查，但就调查范围和调查委员会人员构成等问题存在分歧。国民力量党主张将总统办公室和警方纳入调查范围，并另行启动一项特别检察官调查。因共同民主党反对，上述提议最终未被采纳。

来 源：新华网

原标题： 韩国国会启动选票短缺事件国政调查

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com