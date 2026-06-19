新华网 2026-06-19 10:48:51

美国国防部长赫格塞思18日在布鲁塞尔说，许多北约盟国在履行提高防务开支承诺方面进展显著，但部分国家仍有不足。他再次督促北约盟友承担更多“保卫欧洲”责任。

美国国防部长赫格塞思18日在布鲁塞尔说，许多北约盟国在履行提高防务开支承诺方面进展显著，但部分国家仍有不足。他再次督促北约盟友承担更多“保卫欧洲”责任。

赫格塞思当天在北约防长会上说，在提升防务支出方面，“有些国家仍需做得更多”，以便达到北约所设目标，美方将利用“私下或公开渠道”向对方表明这一态度。他说，“朋友间要坦诚相待”。

这是2025年11月5日在比利时首都布鲁塞尔拍摄的北约总部大楼外的北约及成员国旗帜。新华社记者张兆卿摄

特朗普任美国总统期间持续施压北约盟友提高防务开支，先前要求各国年度防务开支达到国内生产总值(GDP)的2%。2025年6月，北约成员国领导人在荷兰海牙举行的峰会上决定，将该目标调高至“2035年前达到GDP的5%”。一名北约官员向法新社透露，有3个欧洲国家今年的防务开支恐怕无法达到GDP的2%，并“点名”斯洛文尼亚和捷克。

在18日会议上，赫格塞思提到所谓“北约3.0”愿景，呼吁北约盟友在保卫欧洲方面发挥领导作用，推动北约转型为“真正强硬的军事同盟”。今年2月，美国国防部负责政策的副防长埃尔布里奇·科尔比首次抛出“北约3.0”概念，主张打造一个建立在“伙伴关系而非依赖关系”之上的北约，美国将推动欧洲在北约常规防务中发挥主导作用。

赫格塞思说，美国2027财年国防预算约1.5万亿美元，其首要宗旨是“保护美国利益”，欧洲盟友则“必须甘愿站出来，大力投入欧洲本土防御”。

美军欧洲司令部3日说，美方已通知盟友，将根据2026年国防战略以及国防部对“北约3.0”的愿景，“调整美方对北约部队的贡献”。另据《纽约时报》12日披露，根据两名欧洲高级官员的说法和美方本月初向北约盟国提供的书面文件，美国将大幅削减部署在欧洲北约盟国的战机数量，同时将减少航空母舰、战舰和潜艇在欧洲盟国的部署。

来 源：新华网

原标题： 美防长敲打部分北约盟友：军费还应上涨

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com