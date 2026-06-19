新华网 2026-06-19 10:49:47

两名以色列官员18日透露，以方坚定谋求在黎巴嫩南部地区保留驻军，正就此问题与美方展开磋商。

两名以色列官员18日透露，以方坚定谋求在黎巴嫩南部地区保留驻军，正就此问题与美方展开磋商。

一名以色列官员在匿名前提下向路透社记者透露，以方正与美国政府“开展固守立场的谈判”。以方立场不会妥协，包括继续在黎巴嫩利塔尼河以南地区部署军队。

这张以军5月31日发布的照片显示，以色列国防军在黎巴嫩南部博福特岭开展军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

另一名匿名以方官员说，磋商结果最终取决于美国总统特朗普是否决定就驻军议题“强力施压”并威胁以色列“若不遵守美伊所签谅解备忘录条款，美方将采取相应措施”。

以色列总理办公室暂未就上述报道作出回应。

在美伊双方17日公布的谅解备忘录文本中，均有涉及立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动条款，其中明确提到尊重黎巴嫩领土完整和国家主权。

另据黎巴嫩“广场”电视台18日报道，以军当天对黎南部两地发动袭击。伊朗外交部发言人巴加埃18日表示，如果以色列继续袭击黎巴嫩，将被视为违反美国的承诺。

来 源：新华网

原标题： 以色列正就保留在黎驻军问题与美谈判

记者 刘江

本文转自：温州新闻网 66wz.com