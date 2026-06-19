离心力上升，存在感下降——七国集团峰会透视

新华网 2026-06-19 10:50:49

为期3天的七国集团峰会17日在法国埃维昂莱班闭幕，七国领导人没有发布联合公报。这也是七国集团峰会连续两年未能形成联合公报。

为期3天的七国集团峰会17日在法国埃维昂莱班闭幕，七国领导人没有发布联合公报。这也是七国集团峰会连续两年未能形成联合公报。

会场之内，与会领导人各有盘算；会场之外，抗议声浪此起彼伏。这个存续约半世纪的“富人俱乐部”，正在内部分歧与“美国优先”的冲击下步履维艰。舆论认为，在国际格局深刻演变的背景下，七国集团峰会早已沦为与时代脱节的“政治秀”。

“美国阴影”笼罩峰会

法国总统马克龙17日在峰会后的新闻发布会上说，七国在乌克兰危机、中东局势等方面取得系列共识。但他同时承认，美国与其他六国在气候问题、联合国等多边机制等方面存在不同立场。

法新社的评论一针见血，七国集团内部已分裂为两大阵营——美国和其他6个国家。

6月14日，在瑞士日内瓦，人们参加针对七国集团峰会的大规模抗议活动。新华社记者连漪摄

峰会期间，美国与盟友的“摩擦”持续上演。峰会开幕当天，美国总统特朗普再次挥舞“关税大棒”，要求法国取消针对美国科技巨头征收的数字税，否则将对法国葡萄酒征收100%关税。

马克龙明确回应，数字税是欧洲法律体系的一部分，美国无权替欧洲人或法国人制定法律，法国不会屈从美方威胁。

近年来，围绕钢铝关税、电动汽车补贴、数字经济监管等议题，美国与传统盟友的摩擦持续升级。《日本经济新闻》报道说，七国集团其他成员国与美国在经贸等关键议题上的分歧难以弥合。

有分析认为，七国集团成员国当前面临的国内经济与民生挑战，很大程度上源于特朗普政府的单边主义和“美国优先”政策。

数据显示，七国集团成员国能源结构仍高度依赖石油与天然气，而美国发动对伊朗的军事行动以来，全球能源价格持续升高，拖累七国集团成员国经济表现。标普全球公司分析显示，受战事影响，欧元区经济预计将在第二季度萎缩0.2%，未来几个月通胀率或将接近4%。

自特朗普第二任期以来，美国对七国集团成员国征收的关税水平较之前有大幅提升。美国智库大西洋理事会刊文说，美国与盟友的关税矛盾是本次峰会“氛围紧张的根源”。

欧洲对外关系委员会的研究主管杰里米·夏皮罗表示：“此次峰会上，各方避免‘撕破脸’，并试图表现出一切安好的样子，尽管大家内心早已不再相信这点。”

“小圈子”难有影响力

如果说内部裂痕削弱了七国集团的凝聚力，那么代表性不足则进一步限制了其影响力。

七国集团代表性不足、影响力缺失，体现在峰会议程设置上。法国《论坛报》网站文章认为，法国虽将“降低全球经济失衡”列入峰会议程，但忽视了其他“重大不平衡问题”，如全球财富的极端集中和过时的国际税收制度等。

为了迎合美国，峰会还将气候变化和应对全球变暖从议程中剔除，瑞士《观察报》网站刊文批评此举为“重大疏漏”。

据经济合作与发展组织4月的数据，2025年来自全球各国的官方发展援助总额同比下降逾23%，主要原因在于美、德、英、日、法等国的援助大幅缩减，占总降幅的96%。

6月15日，警察在法国埃维昂莱班执勤。当日，七国集团峰会开幕，会场之外抗议声不绝。新华社记者邬惠我摄

非营利组织国际乐施会执行主任阿米塔布·贝哈尔评论说，当世界面临日益严峻的饥饿、贫困和气候问题时，七国集团选择了退缩，“这向全球南方释放了一个信号：七国集团宣扬的那些理念毫无意义”。

近年来，七国集团尝试通过扩大“朋友圈”来缓解自身代表性不足的问题，不止一次邀请发展中国家领导人与会。今年，法国邀请巴西、肯尼亚、埃及等国领导人参会。

然而，欧洲舆论对此举普遍“不买账”，认为在发展援助持续削减、全球南方关切长期得不到有效回应的背景下，单纯扩大参会范围只具有“象征意义”。法国《快报》周刊网站说，看似包容开放的举措，不足以平息外界对七国集团“小圈子作风”的持续诟病。

“反复上演过时剧目的剧场”

七国集团诞生于20世纪70年代，成立之初的经济总量占全球比重一度接近60%。时至今日，世界经济格局发生显著变化，该比例已降至40%左右。

美国智库战略与国际问题研究中心网站刊文说，在此背景下，外界不断质疑这个排他性的“发达国家俱乐部”是否有能力应对“广泛全球性问题”。

复旦大学中欧关系研究中心主任简军波认为，七国集团既无力承担全球治理责任，又执着于把持全球事务主导权；既需要新兴国家的协作，又拒绝平等相待；试图守住西方话语权的同时，却不得不面对西方整体实力相对下降的现实。一系列矛盾是七国集团日益陷入困境的核心症结。

6月15日，在法国埃维昂莱班的日内瓦湖畔，女骑警在七国集团峰会期间维持秩序。新华社记者邬惠我摄

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯多年前就指出，“我们不需要七国集团”。在他看来，七国集团在当今全球经济现实中已不具备代表性。这七国领导人看似想解决全球问题，实际上却任由问题恶化，峰会“已与这个时代脱节”。

“七国集团峰会就像一座反复上演过时剧目的剧场，早该退出赛道。”法国《快报》周刊评论道，“此次峰会也不例外”。

来 源：新华网

原标题： 离心力上升，存在感下降——七国集团峰会透视

记者 孙毅 参与记者：席玥

本文转自：温州新闻网 66wz.com