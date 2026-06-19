新华网 2026-06-19 10:58:02

美加墨世界杯17日结束小组赛首轮全部较量，首度扩军至48支球队的世界杯，各支新军首秀表现如何，扩军有没有带来“水分”，观赏度比往届下降了吗？

美加墨世界杯17日结束小组赛首轮全部较量，首度扩军至48支球队的世界杯，各支新军首秀表现如何，扩军有没有带来“水分”，观赏度比往届下降了吗？

6月11日，2026美加墨世界杯足球赛开幕式在墨西哥墨西哥城体育场举行。新华社记者 武巍 摄

四支“新军”也是“赢家”

1平3负，这是首度闯入世界杯的四支新军佛得角、库拉索、约旦、乌兹别克斯坦交出的第一份答卷。

从结果来看不甚理想，四个队总共只拿到一分。但他们其实全是“赢家”，四个队都在首轮创造了历史——库拉索、约旦、乌兹别克斯坦都打进了自己队史首个世界杯进球，实现了“进一球”的小目标。尤其是创造参赛队面积和人口最小（少）纪录的库拉索，攻破了四届世界杯冠军德国队的大门。佛得角是唯一一支没进球的球队，但他们的表现更亮眼，0:0逼平夺冠大热门西班牙队，拿下队史第一分。

6月15日，佛得角队门将沃津尼亚在比赛后。新华社记者 鞠焕宗 摄

还有那些时隔20年（含）以上重返世界杯的球队，也算是久违的“新面孔”了，他们的表现也相当不错。时隔52年重返世界杯的刚果（金），打进队史首个进球，收获队史首个积分，1:1逼平另一支争冠热门葡萄牙队；时隔28年再进世界杯的三支欧洲球队挪威、苏格兰、奥地利，都拿下了首轮胜利；伊拉克（时隔40年）和海地（时隔52年）虽然落败，但场上表现令人尊敬。

6月16日，伊拉克队球员艾曼·侯赛因（左前）庆祝进球。新华社记者 陈益宸 摄

“扩军”带来“水分”了吗

世界杯扩军至48支，给原来“总差一点”的一些球队提供了机会。如大洋洲区以前只有0.5个名额，新西兰队屡屡倒在附加赛阶段，扩军后大洋洲增至1.5个名额，这支大洋洲区霸主时隔16年再进世界杯。

很多人担心，扩容会让更多“弱队”晋级，给世界杯带来“水分”。其实，能打进世界杯的这些球队，几乎是各有特点，也不完全是沾了扩军的光。这次欧洲、非洲、中北美及加勒比海地区都有一些“熟面孔”未能晋级，能力压他们的这些“新面孔”可一点都不弱。

3月31日，意大利队球员埃斯波西托在比赛中。在2026年世界杯预选赛欧洲区附加赛决赛中，意大利队与波黑队常规时间战成1比1平。最终通过点球大战，意大利队以总比分2比5不敌波黑队，无缘美加墨世界杯正赛。新华社/路透

比如欧洲区阔别世界杯28年的挪威、苏格兰、奥地利三支队伍，全是以小组第一身份直接晋级，哈兰德率领的挪威队更是双杀“四星”意大利。在非洲区，佛得角力压喀麦隆，以小组第一身份直接晋级；刚果（金）连胜喀麦隆和尼日利亚两支非洲劲旅获得洲际附加赛资格，最终力克牙买加队晋级。

况且，大分差落败的并不等于都是“水货”。战术风格相克、落败一方心态崩了、领先一方状态奇佳、甚至包括运气成分等等，都是造成大分差的重要因素。

数据也能证明，德国7:1库拉索这样的大分差，不过是延续“传统”——自1998年以来，每届世界杯都会出现5:0（含）以上的大分差，其中甚至有7:0、8:0的悬殊比分。最著名的莫过于2014年世界杯半决赛德国7:1大胜巴西，谁又会认为巴西队是“水货”呢？

6月14日，德国队球员在比赛中庆祝进球。新华社记者 肖艺九 摄

观赏程度打折了吗

很多球迷和业内人士都担心，扩军之后的小组赛阶段，因为强强对话减少，观赏度会大打折扣。

首轮打完，这种担心可以消除不少了。一些强强对话自不用说，英格兰和克罗地亚就打出了一场精彩的进球大战，日本队与荷兰队打成2:2，再度证明自己有与世界顶级强队掰手腕的能力。

球员方面，梅西、姆巴佩、哈兰德、凯恩等顶级射手们纷纷打开进球账户，令人大呼过瘾。梅西还上演了首轮唯一一个“帽子戏法”，在世界杯历史射手榜上追平德国传奇克洛泽。

6月16日，阿根廷队球员梅西庆祝进球。新华社记者 杜宇 摄

不仅如此，来自不同地区的球队也展现了更多风格的足球。比如亚洲球队的表现就令人眼前一亮，面对并不弱的对手，九支队伍都收获了进球，交出2胜4平3负的首轮成绩单。澳大利亚队出人意料地力挫土耳其，卡塔尔补时绝平瑞士、拿到队史世界杯首个积分，即使是落败的伊拉克、乌兹别克斯坦，也令对面的欧美球队惊出一身冷汗。

的确，沉闷的比赛也是有的，但似乎和扩军没有必然联系。比如西班牙和葡萄牙两支争冠热门球队，沉迷于传控却无法转化为进球机会，首轮面对弱旅都踢得令人有些昏昏欲睡。

总体来看，扩军后的世界杯首轮，精彩程度并没有明显下降。让我们一起期待，在随后的两轮比赛中，48支球队能奉献更精彩的演出。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜新军首秀不俗 “扩军”尚有看头——小组赛首轮盘点

记者 王恒志、王集旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com