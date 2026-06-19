海湾国家在“霍尔木兹棋局”中的落子与得失

新华网 2026-06-19 11:00:10

当前，美国和伊朗已签署谅解备忘录，伊朗战事危机得以缓解，但围绕霍尔木兹海峡的地缘博弈远未结束。

当前，美国和伊朗已签署谅解备忘录，伊朗战事危机得以缓解，但围绕霍尔木兹海峡的地缘博弈远未结束。

在战事引发的“霍尔木兹棋局”中，地区国家因地理条件、能源依赖度和外交传统不同，在海峡通航问题上立场各异，“落子”不同。阿曼扮演“稳定器”与“调停者”角色；阿联酋以军事威慑与管道绕行并举；沙特扩大红海替代通道；科威特因无替代通道而高度焦虑……海湾国家各自的战略布局，未来将对本国经济发展与地区地缘政治产生深远影响。

这是2025年2月19日拍摄的霍尔木兹海峡的资料照片。新华社记者汪强摄

阿曼：中立调停 航道“稳定器”

阿曼在这场“棋局”中是致力于维护通行秩序、推动对话协商的关键沿岸国家。

霍尔木兹海峡北临伊朗，南接阿曼。因其穆桑达姆半岛位于霍尔木兹海峡南岸，阿曼在海峡通航问题上具有特殊影响力，但并不谋求掌控海峡。阿曼已批准《联合国海洋法公约》，明确承认霍尔木兹海峡属于“用于国际航行的海峡”。伊朗多次建议阿曼与其共同“管理”海峡，但阿曼未明确表示同意。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

在海峡安全层面，阿曼的作用主要体现为“稳定器”，通过穆桑达姆半岛控制海峡南入口附近海域，具备对航道周边水域的监控、搜救和港口服务能力。阿曼湾作为海峡外延水域也承担着船舶调度功能。

在外交上，阿曼长期奉行中立路线。已故苏丹卡布斯确立的“与所有人为友，不与任何人为敌”原则，为该国外交斡旋提供政治空间。阿曼反对将霍尔木兹海峡“武器化”，主张通过对话化解分歧，并在危机中为各方提供非公开沟通渠道。

阿联酋：管道绕行 立场强硬

阿联酋对霍尔木兹海峡没有控制权，这是由其地理、法律、军事和战略多重因素共同决定的。地理上，阿联酋海岸线位于穆桑达姆半岛西南侧，面向波斯湾内部而非海峡主航道。

1971年，伊朗控制位于海峡北入口的阿布穆萨岛、大通布岛和小通布岛。因靠近阿联酋，且周边海域蕴藏油气资源，这三个岛的主权归属成为伊阿两国间争议焦点。20世纪90年代，伊朗与阿联酋的岛屿争端升级，伊朗威胁关闭海峡。

伊朗战事爆发后，阿联酋能源设施、港口等遭到导弹与无人机袭击，其立场趋向强硬。在军事上，阿联酋积极寻求外部支持，在海峡通航问题上明确转向威慑立场。5月初，埃及向阿布扎比派遣一个“阵风”战斗机中队，协助阿联酋防御袭击。美国证实，以色列在阿联酋部署了“铁穹”防空系统。此外，乌克兰总统泽连斯基3月下旬访问阿联酋，双方达成防务合作协议。

据多家媒体报道，阿联酋4月初秘密空袭伊朗拉万岛上一座炼油厂，作为对伊朗袭击的报复。伊朗方面回应称，阿联酋“无疑是侵略行动的积极参与者”。

5月1日，阿联酋正式退出石油输出国组织（欧佩克）及“欧佩克+”机制，“退群”后原油日产量可从340万桶提升至500万桶。阿联酋希望在全球能源转型完成前，尽快将油气资源“变现”，用于自身经济转型，推进经济多元化战略。

阿联酋正建设一条绕过霍尔木兹海峡的东西向输油管道，以降低对海峡的依赖。阿联酋方面表示，该项目已完成近一半，预计2027年投入运行，届时经阿联酋富查伊拉港出口的原油运输能力将实现翻倍。

沙特：红海替代 外交管控

沙特对霍尔木兹海峡的立场相对清晰，即必须保持无障碍安全通航。沙特认为外交对话是最终解决危机的根本途径，军事行动只会加剧地区动荡。

沙特的立场与其地理条件密切相关。该国并不毗邻霍尔木兹海峡，不能对海峡通行产生直接影响，主要以外交施压、海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）协调和危机管控来应对海峡问题。

驻有美军的沙特在遭到伊朗打击后选择克制，主要通过外交渠道管理危机，重点在于遏制局势升级、恢复谈判渠道，避免冲突扩大到能源和关键基础设施。

沙特曾召集海合会紧急外长会，主张将共同目标限定为“恢复海峡自由通航”，暂不讨论对伊朗的集体军事回应。分析人士认为，沙特试探走“第三条道路”，既不让伊朗主导霍尔木兹海峡安全，也避免海湾国家完全倒向美国阵营。

这是3月11日，油轮在靠近埃及苏伊士运河入口处的红海海域行驶。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

面对海峡通航受阻，沙特采取的关键应对措施是最大化使用本国陆上石油管道作为替代。该管道横穿阿拉伯半岛至红海延布港，伊朗战事期间其日均输送能力达到700万桶的峰值。沙特正研究进一步扩大该管道运输量的可能性，选项包括提高现有管道输送效率、建设并行管道以及在红海沿岸建设更多出口终端。

军事方面，沙特寻求巴基斯坦的协助。据路透社报道，巴方在沙特部署约8000名士兵、战斗机、无人机和防空系统。根据两国之间的共同战略防御协议，任何针对其中一国的攻击都将被视为针对双方的攻击。

此外，沙特与乌克兰3月签署防务合作协议，乌方将与沙特共享反无人机技术、装备和经验，协助沙特提升低空防御能力。

海湾小国：通道依赖 安全外包

科威特是最依赖霍尔木兹海峡的海湾国家之一，其石油出口和大部分商品进口完全依赖海峡，一旦航运受阻，几乎没有迂回空间。

伊朗战事中，科威特在安全层面强化对外部的依赖。3月，美国批准向其出售80亿美元的预警雷达系统；5月批准出售25亿美元的综合作战指挥系统。英国在科威特部署反无人机系统。专家认为，这对于地理纵深有限的小国而言是现实选择。

这是6月15日拍摄的约旦亚喀巴港景象。近期，由于霍尔木兹海峡局势紧张，亚喀巴湾也成为伊拉克等地区国家进出口货物的中转站，进出亚喀巴港的货物量剧增。新华社记者何奕萍摄

在霍尔木兹海峡问题上，科威特最终选择与沙特保持一致立场，原因在于其国土小，缺乏战略纵深，一旦遭遇军事打击几乎没有退守空间，必须依靠沙特这一最重要的安全后盾。

作为全球最大液化天然气出口国之一，卡塔尔能源出口完全依赖霍尔木兹海峡。该国与伊朗共享迄今发现的世界最大天然气田“南帕尔斯-北部穹顶油气田”，这使其在伊朗问题上保持特殊立场。卡塔尔虽然公开反对伊朗封锁海峡，但同时与伊朗维持外交沟通渠道，积极参与外交调解，扮演“外交发声者”与“调解推动者”角色。

巴林是美国海军第五舰队总部所在地。巴林高度依赖美国作为保护伞，在海峡问题上倾向于采取与阿联酋相近的强硬立场。

作为伊朗邻国，伊拉克在这次海峡危机中处境独特、立场微妙。该国南部石油出口依赖海峡，北部库尔德自治区则可通过土耳其出口石油。伊拉克在政治和经济上与伊朗关系密切，因此在公开表态上相对谨慎，更多通过幕后外交表达关切，避免直接卷入与伊朗的正面对抗。伊朗战事期间，伊拉克政府还加强了对国内什叶派民兵组织的控制，部分民兵派系宣布“解散”或“并入安全部队”。

来 源：新华网

原标题： 海湾国家在“霍尔木兹棋局”中的落子与得失

参与记者：多哈分社汪强；迪拜分社夏晓；利雅得分社罗晨、王海洲；科威特分社尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com