温州日报 2026-06-20 08:40:28

近日，省经信厅公布了浙江省2026年度中小企业特色产业集群名单。我市时尚女鞋、汽车制动悬架系统和塑编塑包新材料等3个产业集群榜上有名。

温州网讯 近日，省经信厅公布了浙江省2026年度中小企业特色产业集群名单。我市时尚女鞋、汽车制动悬架系统和塑编塑包新材料等3个产业集群榜上有名。至此，我市已累计培育省级中小企业特色产业集群9个，国家级中小企业特色产业集群3个。

富有特色的中小产业集群，是中小微企业集聚发展的主阵地，也是温州民营经济高质量发展的生动缩影。此次入选的三个集群特色鲜明、优势突出，是我市县域特色产业高质量发展的典型代表。

鹿城区的时尚女鞋产业集群，坐落在“中国鞋都”核心，集聚规上企业217家，产业链上下游企业超2000家。2025年总产值超160亿元，主导产品出口额超90亿元，每年推出的女鞋新款超5万款；瑞安市的汽车制动悬架系统产业集群，则是瑞安汽车零部件产业的核心细分板块，ABS、减振器等核心产品市场占有率稳居全国前列，去年该集群总产值超200亿元，集聚企业142家，其中国家级制造业单项冠军2家、专精特新“小巨人”8家、省级专精特新49家。平阳县的塑编塑包新材料产业集群，坐拥全国唯一的“中国塑编之都”等五张国字号金名片，近年来通过稳健转型，从传统编织袋向生物降解膜、高阻隔薄膜升级，产业综合竞争力稳步提升，去年该集群总产值超170亿元，集聚企业229家，其中国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级专精特新中小企业27家、国家级高新技术企业59家。

从传统轻工、汽车零部件到智能装备、新材料等多个特色领域，近年来我市持续完善企业培育政策、强化要素保障、搭建服务平台，推动传统产业迭代升级、新兴产业发展壮大，逐步形成“头部引领、中小集聚、小微强基”的企业梯队培育格局，一个个富有特色的中小产业集群，既是中小微企业集聚发展的主阵地，也是温州民营经济高质量发展的生动缩影。

来 源：温州日报

原标题： 温州中小企业特色产业集群再扩容 已累计培育9个省级3个国家级

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com