温州海经区产教融合激活发展新动能：车间里育人才 生产线上破难题

温州日报 2026-06-20 09:35:17

今年以来，海经区围绕产业所需、企业所急、人才所向，推进人才供给侧结构性改革，搭建“企业出题、政府助题、高校解题”的政企校协同机制，为新质生产力培育提供支撑。

温州网讯 在温州海经区浙江凯威碳材料有限公司车间里，浙江工贸职业技术学院博士团队驻企攻关数月，破解新能源汽车车载有刷电机降噪难题，助力企业当年新增产值1000万元。该创新站已获批浙江省首批博士创新站。

这是海经区深化产教融合、推动产业升级的一个缩影。今年以来，海经区围绕产业所需、企业所急、人才所向，推进人才供给侧结构性改革，搭建“企业出题、政府助题、高校解题”的政企校协同机制，为新质生产力培育提供支撑。

浙江工贸职业技术学院博士创新站不仅带来技术突破，也打通了人才输送渠道。在技术攻关过程中，博士团队定向为凯威碳材培养输送20余名高素质技能人才，不少学生毕业后成长为生产骨干。凯威碳材技术负责人说：“过去遇到技术瓶颈，企业只能自己摸索。博士团队带来了科研方法和测试验证体系，也帮我们打通了与高校、科研院所沟通的渠道。”

产业升级，关键在人才。海经区推动“双师型”教师驻企履职、带题攻坚：浙江工贸职业技术学院教师林烨以驻企工程师身份参与车用轻触开关、智能展示板研发；王晓慧为企业智驾系统优化提供技术支撑；吴智博推进视觉算法优化和软硬件联调，提升机械手作业精度。一线研发案例由此转化为高校育人的鲜活教材。学院通过订单式培养、横向课题、实习实训、师资互聘等方式，将产业真实问题转化为教学内容，推动课堂对接产业、育人适配岗位。

产教融合还向技能创业延伸。今年，温州技师学院联合天津大学温州安全（应急）研究院共建创新创业实践基地与孵化中心，汇聚16位创业导师，推出“OPC一人公司培育模式”，为学生提供场地、资源、孵化等全链条服务，打通学习、实训、创业成长通道。

海经区还把人才招引端口前移，组织辖区重点企业走进浙江工贸职业技术学院、温州技师学院等院校，把专场招聘会开到学生身边，推动企业“需求清单”与毕业生“就业订单”精准对接，为企业补充技术技能人才，也拓宽学生就业通道。

通过政策引导、院所协同、校企联动，海经区正把产教融合嵌入企业研发、人才培养和就业创业全过程。科研力量进车间，教学内容贴产业，技能人才上一线，区域发展有了更扎实的人才和技术支撑。

来 源：温州日报

原标题： 车间里育人才 生产线上破难题

温州海经区产教融合激活发展新动能

记者 伍秀蓉 通讯员 王翼翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com