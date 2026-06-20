冯彩秋：“梅头的梅兰芳”

温州日报 2026-06-20 09:35:18

她的艺术生涯是一个关于热爱、坚持和传承的故事，她不仅是瓯剧的表演者，更是这一文化遗产的守护者和传播者。

1958年5月温州区（市）戏曲训练班学员同学会留念，第3排左8为冯彩秋。

《白蛇传·断桥》国外演出剧照，冯彩秋饰演白蛇、朱秋霞饰演青蛇、章世杰饰演许仙。

《浮缸》剧照，冯彩秋饰演岳母。

稻草捆着砖块当鞋穿

1942年9月10日，冯彩秋出生于平阳鳌江的一个梨园世家。其父冯宗宝、母王秀凤均为鳌江人，系原温州京剧团台柱，在浙南一带颇负盛名。冯宗宝扮相俊美，工老生；王秀凤则宗梅派青衣，深得梅兰芳艺术三昧。不仅如此，其二姨王兰香、六姨王秀文等皆为戏曲界知名人物，人称“王氏三姐妹”。

冯彩秋在家中姐弟六人里居长，自幼便挑起生活重担。因家贫，她迟至12岁才入学，连五毛钱的学费都时常捉襟见肘。雨天，姐弟们只能用稻草捆着砖块当鞋穿，踩着泥泞，穿越稻田河流，走过那狭窄高耸的石板桥去上学。她天资聪颖，成绩优异，不久便跳级至三年级。

戏曲演员梦的启航

冯彩秋对舞台有着血脉相连的情感。自幼爱看戏的她，梦想着有朝一日也能如父母那般光鲜亮丽地站在台上，吵闹着要学戏。尽管父母深知个中艰辛而极力反对，她却意志坚定。母亲最终妥协，但提出条件：不许学京剧，只能学瓯剧。1957年，她顺利考入温州专区首届戏曲训练班，正式开启戏曲表演艺术生涯。

她的开蒙戏《浮缸》便出自二姨夫翁洪淼之手。这出做功戏以服饰技法与台步身段的复合控制见长：演员需掌握撩裙、踢裙、压裙的绝技，保持水袖与身段的同步，更要模拟浮物在缸中的失重感，呈现“浮而不飘、稳而不僵”之妙。因裙摆宽大，表演者极易踩裙摔倒，当时鲜有人敢演。“我第一次演出就闹了个笑话。”冯彩秋回忆，“演到最后踩到裙摆，我顺势坐下来，但是我不慌不怕，起身继续演。”翁洪淼事后表扬她胆大心细，善于应变。

这份胆大心细，伴随冯彩秋走过近70载舞台春秋，不仅铸就了她日后的舞台风采，更化作了她退休后倾囊相授的精神底色。瓯四班八年，她风雨无阻，手把手教学；省里举办民营剧团培训时，她毫无保留地传授《浮缸》《装疯》等看家戏。2025年民间职业剧团展演中，瑞安耀兴京瓯剧团的林珊珊正是凭冯彩秋多年前亲授的《装疯》，一举斩获剧目金奖与个人表演一等奖。

瓯剧第二代“吴三春”

1961年，年仅19岁的冯彩秋承担起了传承《高机与吴三春》的重任。当时上海许多专家教授来温指导该戏排演，如上海戏剧学院原党委书记杨进，副院长、导演吴仞之，教授顾仲彝、孙浩然（舞美）以及陈绍周（化妆）等对排演高度关注。恰好第二代“吴三春”扮演者之一翁墨珊正在杭州学习，第一代“吴三春”陈茶花又不便频繁调度，因而选中了冯彩秋。

那段日子，她全身心沉浸在角色里。“那时候脑子里都是戏。”面对专家们的审视，这个年轻的姑娘承受着巨大压力：“他们都是名人、专家，我是个小女孩，有时候一个动作要做十几次，不行都得重新来。”但她并未退缩，而是虚心求教，反复打磨，最终赢得了专家们肯定。这段经历不仅锤炼了表演技巧，更深化了她对角色的理解与艺术的执着。

“梅头的梅兰芳”

在民间，冯彩秋被亲切地称为“农村旦”“梅头旦”，甚至有“梅头的梅兰芳”之美誉。这些称谓不仅是对她表演风格的认可，更印证了她在戏迷心中的地位。这些民间桂冠背后，浸透的是旧戏班艺人的血泪坚守，更是冯彩秋与父执辈一脉相承的艺德与担当。

旧时戏班，艺人卖的是苦力，更是信誉。冯彩秋回忆，父亲曾在乡下演出时高烧不退，观众却执意要他登台，甚至扬言砸台。最后，父亲被人用睡椅抬到台口，躺着露个面，观众才罢休。

这样的极端场面，冯彩秋后来也亲身体会。在梅头演出时，她因生病无法上场，观众就是不信，坚称“不上台就不开锣”，直到亲眼看见她打着吊针才作罢。另一次更惊险：戏已开锣，观众得知没有她出场，竟冲上戏台砸家伙，逼停演出。掌班跑到她家哀求，老百姓守在桥头翘首以盼。待冯彩秋赶来，众人欢天喜地拥着她进场，重新鸣锣开戏。“我一进去，马上化妆，那天演的是《装疯》的整本大戏《奇巧案》。”正是这份近乎执拗的热情，让冯彩秋深感即便再辛苦也值得。

“文革”后，冯彩秋成长为瓯剧舞台上的中坚力量。《玉燕记》的演出成为她艺术生涯的重要里程碑。“在梧田老剧院演，要坐小船去，上岸就是化妆间，连演九个晚上。”她自豪地回忆，“我一演《玉燕记》，台下的观众就啪啪啪掉眼泪。”

跨越重洋的高光时刻

1983年，温州瓯剧团迎来历史性时刻，成为首批走出国门的剧团。9月18日，冯彩秋随团从温州启程，以中国文艺代表团名义赴欧洲巡演一个多月，直至10月29日返温。

这支队伍精悍而多元：除冯彩秋、朱秋霞、章世杰、王奋扬四位瓯剧演员和孙余光、徐朝门、孙青松三位乐队成员外，还有东方歌舞团的陈丽卿、郭秋菊加盟。剧团携《断桥》《浮缸》《借扇》《双下山》等经典剧目，先后在荷兰、法国、比利时亮相。

在荷兰逗留最久，他们足迹遍及阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹等九座城市，荷兰国庆日时首演于阿姆斯特丹，主要面向侨胞。冯彩秋在《断桥》中则化身为“白蛇”，与章世杰的“许仙”、朱秋霞的“青蛇”共演那段凄美传奇。这段跨越重洋的艺术之旅，不仅是瓯剧团的荣耀，更开创了中国传统文化对外交流的新篇章。

戏路宽广，文武双全

除剧团演出外，冯彩秋还经常在其夫弟杨玉福的永嘉县胜利京瓯剧团等民间职业剧团搭班演出，学到了不少传统老戏，比如《三香炉》（又称《金如意》）《奇巧案》《鸳鸯带》等。她又将这些传统戏带到剧团，在专业的舞台上焕发新的生命力。

日积月累间，冯彩秋练就了过硬功底与灵活的应变能力，铺就了日后跨越多个行当的艺术通途，从青衣到花旦，从彩旦、媒婆到老旦，以戏路宽广、功底扎实著称。她在《武松》中既演潘金莲也演王婆，在《杨门女将》里更是一人分饰穆桂英、佘太君、柴郡主三角，展现了驾驭不同人物的风采。她在《钟离娘娘》中饰演钟离春，唱做俱佳，成功塑造人物形象。

对待角色，冯彩秋从不以大小分高下。即便是B角，她也融入独立思考。与陈茶花配戏出演《水仙花》（后称《贤良福》）时，她将贪富欺贫的邬水英刻画得入木三分，广受观众认可；在《阴差阳错》中饰演包如意，以斗鸡眼、歪腿走路的夸张造型亮相，不惜“自毁形象”，最终斩获表演一等奖。

正是珍惜每一次登台机会、根据角色需要而非个人喜好塑造形象的创作态度，让冯彩秋在瓯剧舞台上留下了诸多鲜活的人物形象，也体现了传统戏曲“一人千面”的艺术魅力。

回望来路，冯彩秋深知长久艺术生命的来处：除了对舞台的执着，更有丈夫杨玉玺（瓯剧省级传承人、资深琴师）的默默支撑。她的艺术生涯是一个关于热爱、坚持和传承的故事，她不仅是瓯剧的表演者，更是这一文化遗产的守护者和传播者。

来 源：温州日报

原标题： 冯彩秋：“梅头的梅兰芳”

作者 黄慈帖

本文转自：温州新闻网 66wz.com