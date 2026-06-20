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端午假期首日 温州北站迎来出行高峰

温州新闻联播 2026-06-20 09:35:19
端午假期铁路运输已经正式启动。记者从温州北站获悉，假期内车站预计发送旅客3.95万人次，6月21日单日发送量有望突破1万人次。

端午假期铁路运输已经正式启动。记者从温州北站获悉，假期内车站预计发送旅客3.95万人次，6月21日单日发送量有望突破1万人次。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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