端午假期首日 温州北站迎来出行高峰
温州新闻联播 2026-06-20 09:35:19
端午假期铁路运输已经正式启动。记者从温州北站获悉，假期内车站预计发送旅客3.95万人次，6月21日单日发送量有望突破1万人次。
端午假期铁路运输已经正式启动。记者从温州北站获悉，假期内车站预计发送旅客3.95万人次，6月21日单日发送量有望突破1万人次。
来 源：温州新闻联播
原标题： 端午假期首日 温州北站迎来出行高峰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州公布今年首批20个效能领办攻坚项目社会06-19
-
系统构建AI干部培训体系！温州首批党校AI讲师团公布社会06-19
-
温州综保区开启“区内直转”新模式 整车出口实现“即报即放”社会06-19
-
温州深化“优网强格”赋能基层善治 小网格何以织就幸福网社会06-19
-
冠军奖杯下周回国！罗马温商老板娘将全程护送转交董路社会06-19
-
九节虾近乎“腰斩”白虾环比下滑20% 市场开启“平价吃虾季”社会06-19
-
满分守护端午餐桌 160批节令食品抽检全达标社会06-19
-
端午打卡温州这座博物馆，get“中医范”和考后松弛良方社会06-19
-
三胎孕妈突发急产！急救医生上演“移动接生”社会06-19
-
2026年温州市船员职业技能竞赛开赛 以赛促练锤炼水上精兵社会06-19