进口松叶蟹大幅降价 温州市民吃海鲜有口福咯！
温州日报 2026-06-20 09:35:00
温州网讯 6月17日，永嘉菜篮子市场内专营进口海鲜的船达海鲜批发商正在卸货近万斤俄罗斯进口的松叶蟹。
近期，温州海鲜市场因休渔期，本地海鲜普遍涨价，尤其是本地热门青蟹，价格一直居高不下，单价在260元-320元/公斤。进口松叶蟹却大幅降价，目前售价普遍在110–140元/公斤，同高峰期相比几乎打三折。
据熟悉海鲜行情的商户透露，目前温州市场售卖的松叶蟹，一般源自俄罗斯海域。现在正是成熟期，肉质最肥美，这个时候又迎来全年产量高峰期。货源充足、产量暴涨，是价格大幅回落的主要原因。进口松叶蟹性价比凸显，成了市民近期吃的海鲜里的抢手货，有些市民因价格便宜，一买就是两只。
来 源：温州日报
原标题： 进口松叶蟹大幅降价，温州市民吃海鲜有口福咯！
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州公布今年首批20个效能领办攻坚项目社会06-19
-
系统构建AI干部培训体系！温州首批党校AI讲师团公布社会06-19
-
温州综保区开启“区内直转”新模式 整车出口实现“即报即放”社会06-19
-
温州深化“优网强格”赋能基层善治 小网格何以织就幸福网社会06-19
-
冠军奖杯下周回国！罗马温商老板娘将全程护送转交董路社会06-19
-
九节虾近乎“腰斩”白虾环比下滑20% 市场开启“平价吃虾季”社会06-19
-
满分守护端午餐桌 160批节令食品抽检全达标社会06-19
-
端午打卡温州这座博物馆，get“中医范”和考后松弛良方社会06-19
-
三胎孕妈突发急产！急救医生上演“移动接生”社会06-19
-
2026年温州市船员职业技能竞赛开赛 以赛促练锤炼水上精兵社会06-19