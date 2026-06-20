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进口松叶蟹大幅降价 温州市民吃海鲜有口福咯！

温州日报 2026-06-20 09:35:00

温州网讯  6月17日，永嘉菜篮子市场内专营进口海鲜的船达海鲜批发商正在卸货近万斤俄罗斯进口的松叶蟹。

近期，温州海鲜市场因休渔期，本地海鲜普遍涨价，尤其是本地热门青蟹，价格一直居高不下，单价在260元-320元/公斤。进口松叶蟹却大幅降价，目前售价普遍在110–140元/公斤，同高峰期相比几乎打三折。

据熟悉海鲜行情的商户透露，目前温州市场售卖的松叶蟹，一般源自俄罗斯海域。现在正是成熟期，肉质最肥美，这个时候又迎来全年产量高峰期。货源充足、产量暴涨，是价格大幅回落的主要原因。进口松叶蟹性价比凸显，成了市民近期吃的海鲜里的抢手货，有些市民因价格便宜，一买就是两只。

来　源：温州日报

原标题： 进口松叶蟹大幅降价，温州市民吃海鲜有口福咯！

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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