“粽夏集”开幕！民俗、音乐、夜跑……温州市区惠民大排档的端午夜热闹开场

温州晚报 2026-06-20 09:35:20

6月19日是农历五月初五端午节，当天傍晚，市区惠民大排档人声鼎沸、粽香四溢。“粽夏集”端午主题活动在这里火热启幕。

温州网讯 6月19日是农历五月初五端午节，当天傍晚，市区惠民大排档人声鼎沸、粽香四溢。“粽夏集”端午主题活动在这里火热启幕。旱地龙舟、泼水祈福、荧光夜跑、露天KTV……传统民俗与新潮玩法接连上演，开启惠民大排档的端午时间。

民俗开场

游园争锋泼水忙

当天下午4时，活动在热闹中拉开帷幕。旱地龙舟赛率先打响头炮——充气龙舟上，参赛队员喊着号子、迈着整齐步伐奋力冲刺，场边加油声此起彼伏；DIY包粽子区围满了市民和游客，三乐亭工作人员早早备好新鲜粽叶、糯米、馅料等食材，手把手教大家捋粽叶、填糯米、扎棉线。

不少家长带着孩子一起动手，在指尖感受端午味道；民俗游戏体验区同样人气高涨，投壶、射五毒等传统游戏让大家玩得不亦乐乎；泼水送福大作战更是将下午的气氛推向高潮——水花四溅，欢笑不断，清凉的水珠带着“洗去尘埃、迎来安康”的祝福洒向人群。

仪式启幕

致辞授牌共见证

晚6时，惠民大排档业主方代表与浙江青鸟捷出体育科技有限公司运营方代表先后上台致辞，共同欢迎各位领导嘉宾和市民朋友的到来，期待大家在粽香与欢笑声中度过一个难忘的端午之夜。

授牌仪式上，运营方代表为温州马拉松协会、鹿城区马拉松及路跑协会、瓯海区马拉松及路跑协会、龙湾强跑团、瑞都酒店集团跑团五家共建单位统一授牌，标志着惠民大排档夜跑共建实践基地正式成立。各方携手，为常态化惠民夜跑注入了持久动力。

随着夜幕降临，启动仪式正式举行。鹿城区相关单位代表、运营方代表及各共建单位代表共同登台，携手启动惠民大排档·粽夏集端午主题活动，为期三天的端午文化盛会正式拉开帷幕。

舞台同乐

互动欢歌夜跑酣

启动仪式后，大屏互动“龙舟摇摇乐”率先登场，市民摇动手机拼手速，现场抽奖惊喜不断。紧随其后的露天KTV开放麦更是将舞台氛围推向高潮——从经典老歌到流行金曲，市民轮番登台献唱，歌声与笑声交织。

晚6时30分，荧光夜跑正式开跑。200多名跑者身着荧光手环、手持荧光棒，在夜色中汇成一条流动的光带。线路途经绿道与城市地标，全程约5公里。交通银行温州分行为完赛选手提供10元惠民大排档无门槛消费券。大家带着完赛的满足感，将这份快乐延续到夜色深处。

接下来两天，蒙眼喂粽大赛、西瓜竞速赛、清风晚会、百发百粽挑战、端午民俗知识竞答等更多精彩将陆续登场，更有大奖等你解锁。这个端午，惠民大排档邀您共赴一场难忘的夏日之约。

来 源：温州晚报

原标题： “粽夏集”开幕！民俗、音乐、夜跑……市区惠民大排档的端午夜热闹开场

记者 魏华 摄影: 温州马拉松协会供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com