温州晚报 2026-06-20 09:35:20

6月19日，浙闽武术交流会在龙湾大罗山陶隐洞文化公园举行，来自浙江和福建两地的200多名武术爱好者参会。

温州网讯 6月19日，浙闽武术交流会在龙湾大罗山陶隐洞文化公园举行，来自浙江和福建两地的200多名武术爱好者参会。

浙江武术历史悠久、底蕴深厚，温州作为浙南武术文化核心传承地，南拳文化源远流长、传承有序，流派丰富、民风尚武，是浙江省传统武术非遗重要传承高地。本次活动依托大罗山千年山水文脉与浙南深厚武学底蕴，汇聚浙闽两省武术名家、非遗传承人与民乐爱好者同台展演，集浙江本土传统武学、闽派经典拳术、器械绝技、古法养生、禅乐雅韵于一体，呈现了一场文武相融、古今交汇的高品质端午文化盛会。

活动现场，福建省儒家拳、连城拳、龙桩拳、湛卢剑四大拳种温州传承基地授牌，标志着正宗闽派武术正式落地温州，实现浙江本土武术与福建武学的双向交融、互补共进，成功搭建浙闽武术常态化交流、研习传承、文化互鉴的全新平台。

汇演现场南北拳种荟萃一堂、技艺纷呈、雅乐相伴，进一步活化浙闽非遗武术资源，深化禅、武、医、艺多维融合，有效弘扬浙江传统武术文化、巩固浙南武学传承根基，持续打造大罗山禅武文旅名片，推动浙闽两地传统武术文脉互通共荣、薪火永续。

来 源：温州晚报

原标题： 武聚罗山·文脉互通！浙闽武术交流会在温圆满举办

记者 魏华 通讯员 赵显品

本文转自：温州新闻网 66wz.com