中国蓝新闻 2026-06-20 09:35:20

近年来，温州市积极探索政企民协同共治新格局，全国首家聚焦业主和谐生活的非营利性社会团体——温州市业主和谐生活研究会，充分发挥桥梁纽带与专业智库作用，以社会组织的柔性力量为市域社会治理现代化注入动能。

基层是国家治理的最末端，也是服务群众的最前沿。近年来，温州市积极探索政企民协同共治新格局，全国首家聚焦业主和谐生活的非营利性社会团体——温州市业主和谐生活研究会，充分发挥桥梁纽带与专业智库作用，以社会组织的柔性力量为市域社会治理现代化注入动能。

深耕基层多年：从“老娘舅”到专业智库

温州市业主和谐生活研究会的前身可追溯至温州早期民间调解力量，最初聚焦业主与业主、业主与业委会、业主与物业、业主与房开之间的矛盾化解，以“老娘舅”式的柔性方式扎根基层，积累了丰富的实战经验。多年来，该组织从调解单一房产纠纷，逐步拓展至园区共治、政企联动等更广领域，搭建起政企民协同共治平台，成为温州探索社会组织参与市域社会治理现代化的重要样本。

调处矛盾纠纷：把问题化解在萌芽

“枫桥经验”在温州有了新实践。面对社区与园区治理中的复杂矛盾，研究会主动下沉一线，通过多方联动理顺利益关系，实现问题就地清零。

海岛民宿经济是温州文旅产业的重要名片。 针对洞头区北岙街道某沙滩民宿项目运营摩擦、邻里纠纷等痛点，研究会赴当地开展专项座谈，多方联动调处，理顺利益关系，已实现问题闭环清零，以法治护航海岛民宿经济高质量发展。

这一“缓冲阀”作用在护航民营经济发展中同样凸显。 今年6月，苍南县某布业公司因邻里矛盾遭遇不实举报，正常生产经营受到干扰。研究会介入后，迅速核查事实、疏导舆情，并协调多方化解矛盾，消除了企业的经营顾虑。从海岛民宿到民营企业，温州正以治理之"稳"促营商之"优"，以治理实效稳住企业发展的基本盘。

搭建沟通桥梁：破解基层治理“肠梗阻”

为打通政企民之间的信息壁垒，研究会先后与鹿城区自然资源和规划局、龙港市综合行政执法局等部门开展专项会商，针对厂改房使用受限、园区常态化规范管理等民生难题，厘清症结、对接政策。

今年初，研究会深度参与龙湾、龙港等多个小微园区年度工作会议，通过跨区域横向交流，推动园区治理模式互学互鉴、治理资源互通共享。

链接智库资源：为社会治理提供“顶层智慧”

研究会注重以理论创新驱动实践。先后邀请国内知名专家学者调研把脉，特邀中共中央党校马福云教授等权威专家，围绕创新基层社会治理开展专题赋能。同时，组织业委会骨干、物业从业者及法务专家赴外地专题研学，深入研讨三方权责边界与矛盾法治化解路径。

今年4月，瓯海区业主委员会协会、瑞安市东方商务广场业主委员会正式纳入研究会协同治理体系，标志着该组织专业服务向县域基层延伸。在鹿城区五马街道危旧房"以旧换新"等重点民生工程中，研究会下沉一线察民情，通过政企民深度会商凝聚改造共识。

温州市业主和谐生活研究会作为全国首家聚焦业主和谐生活的非营利性社会团体，历经十六载发展，从聚焦房产领域矛盾化解的民间调解力量，逐步转型为兼具实战经验与智库能力的专业组织，其"柔性调处、靠前赋能"模式为平安温州、法治温州建设提供了社会组织参与治理的鲜活样本。

来 源：中国蓝新闻

原标题： 从“老娘舅”到智库：温州探索社会组织治理新路径

通讯员 冯亦财

本文转自：温州新闻网 66wz.com