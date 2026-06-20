温度新闻 2026-06-20 09:35:00

温州网讯 6月19日是端午节，6月18日，市民纷纷买粽过节，将粽子零售推向高峰。

记者在市区县前头粽子一条街看到，多家店前门庭若市，市民买粽子热情高涨。

其中秋嫂粽子老店的老板娘介绍，他们开店已40多年，三代人卖粽。今年粽子生意特别红火，这20多天来每天加班加点工作，前段时间基本以团体批发为主，18日当天则零售达到高峰，当日销售达三四千个，特别是小米粽、黑米粽等颇受市民喜爱，大家纷纷买粽过节。

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原标题： 端午节，县前头粽子一条街迎来热销

记者 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com