掌上温州客户端 2026-06-20 09:35:21

6月19日正值端午节，温州市少年宫举办的“桨声里的成长诗”研学活动吸引了近百名来自温州市区与洞头海岛的少年儿童积极参与，大家兵分两路，奔赴一水一山，开启一场与传统的奇妙相遇。

温州网讯 6月19日正值端午节，温州市少年宫举办的“桨声里的成长诗”研学活动吸引了近百名来自温州市区与洞头海岛的少年儿童积极参与，大家兵分两路，奔赴一水一山，开启一场与传统的奇妙相遇。

龙舟基地：少年驭龙，非遗在桨声中苏醒

一路少年集结在温州龙舟基地，孩子们换上训练服，面对狭长龙舟，兴奋与紧张写满稚嫩的脸庞。庄严的交接仪式率先开场：安装龙头、齐致祈福词、朱笔点睛，笔落龙目开，一舟之魂就此苏醒。鼓声乍起，水上协作正式打响。起初桨叶此起彼伏，水花扑了身边队友一脸；几轮过后，孩子们学会了“用余光锁住邻座”“他抬桨我就发力，像齿轮咬合！”鼓点渐急，“一、二、一、二”的口号自发响起，吐纳间桨叶齐刷刷切入水面，溅起银链般的弧光。陈俞宏从龙舟上下来时，抹着汗说：“我们整条龙舟上的小伙伴互相鼓劲、齐心协力往前划，当胜利属于我们时，欢呼太热烈了！”输赢早已不重要，每一双磨红的手掌上，都刻着一枚叫作“团队”的勋章。

山福镇：山野为课堂，端午入画来

另一群孩子走进山福镇“揽山野清风，拾端阳闲趣”美学创想营。青山为幕，溪水为席，在金岙谷的山野间，孩子们尽情拥抱自然：踩过清凉的溪水，滑过绚烂的滑道，邂逅林间的萌宠，摘下枝头的红果。每一次奔跑，每一次探索，都是与夏日生机的撞个满怀，也是对端午 “踏青采青” 古俗的鲜活诠释。沈彦琛感慨：“采摘杨梅很快乐，但要克服走索道的艰苦，品尝粽子很美味，但是要学会和同伴合作，这个端午太与众不同了。”

午后，驿阳古村的烟火气里，藏着最质朴的乡村美学。饱餐地道农家风味后，孩子们漫步在古村巷陌，看老檐错落，听风过林梢。一砖一瓦、一草一木，都化作鲜活的美学素材，在孩子们心中埋下创作的种子。孩子们以马克笔为媒，将山野的色彩、古村的线条、心中的端午，一一绘于桨面，留下独一无二的端午印记。

少年宫：包粽子、辨草药、编蛋袋，样样玩个遍

“两片粽叶交叠，卷成冰雪尖锥！”活动现场，孩子们洗净小手便开始劳动。粽叶在他们手里折来折去，可糯米总想往外跑，两人合力才绑紧一只；紧接着的“观形识药”环节，艾草的羽状裂叶、紫苏的紫背绒毛引发探索热潮；蛋袋编织桌上，金刚结技法成最大挑战，当小组第一个完整的蛋袋诞生时，全组击掌欢呼；最热闹的要数彩蛋攻擂赛，蛋壳轻碰的脆响里惊呼与大笑齐飞，满室欢腾才是真正的端午回响。

一个在龙舟上劈波斩浪，一个在山野里采撷清风，这群少年用不同方式完成了同样的文化奔赴。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 近百名少年山水两路：劈波斩浪、采撷清风 开启与传统的奇妙相遇

记者 林摄尔 通讯员 张彤彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com