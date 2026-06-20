一座廊桥烘托一座城，三年后我们看到了什么

潮新闻 2026-06-20 09:31:16

这座桥活跃的背后，一场场“透物、见人、见生活”的守护、传承、活化接力正在各地火热展开。

很多人不是很了解泰顺，却知道泰顺廊桥，只因廊桥频频走进公众视野。最近，廊桥不仅登上2026全国高考语文Ⅱ卷，还在中国文化和自然遗产日亮相央视《新闻联播》。这座桥活跃的背后，一场场“透物、见人、见生活”的守护、传承、活化接力正在各地火热展开。

北涧桥。泰顺县委办供图

时间指针回拨到三年前，2023年6月，中宣部、国家文旅部、国家文物局研究制定《廊桥保护三年行动计划》，同年10月，该行动计划在泰顺启动。三载春秋倏忽而过，曾经以“保护”为主的课题，如今也在泰顺演化为法治、智治、众治，传承、活化、融合的姿态，点燃这座山城的活力。

守护：古廊桥来了专属“保镖”

梦里依稀见故乡，廊桥依旧水波长……说起那座桥，很多泰顺人会觉得纸短情长难抒胸臆。在浙南群山褶皱中，泰顺人用木料编织出跨越溪流的古廊桥，最早可追溯至唐代。

彼时，南迁的泰顺先民，在险峻山谷间架起生存通道。这些拱架无需一钉一铆的木拱桥，成了交通和生活的枢纽：隔段距离建一桥，桥上设廊屋，供行人避雨、歇脚、交易、议事。

在泰顺现存的32座古廊桥中，有15座被列入“国保”，其木拱结构甚至与北宋《清明上河图》中的虹桥一脉相承，被誉为“中国桥梁技术的活化石”。

泰顺文博馆馆长林安准从小就在廊桥边长大，见证了廊桥的时代变迁。他说“其实人家说它是文物，但我觉得它是一种精神象征”。

文兴桥修复。季海波 摄

一场洪水的考验，一场精神的觉醒，让廊桥根植于泰顺人心中的精气神自然勃发。2016年9月，台风“莫兰蒂”裹挟山洪，冲垮薛宅桥、文兴桥、文重桥三座国保廊桥。洪水未退，泰顺人自发跳入激流，打捞了九成以上的廊桥构件。一个月内，民间募集近千万元修复资金，老人捐出积蓄，年轻人捞回构件。非遗代表性传承人曾家快带领团队，用传统技艺将构件一个一个“甄别归位”。90后青年郑浩以脚步丈量廊桥变迁，站在同个视角用14793张照片记录修复全程，剪辑成《廊桥筑梦》动人影像，成为当时网络爆款之一。

修复后的文兴桥。林宗义 摄

这场自发的“全民救桥”行动，不仅让国保廊桥在15个月内重生，更让“逢山开路、遇水搭桥”的精神内核在新时代迸发——桥塌了，人心却筑得更牢。

廊桥保护三年行动计划带来的最直接转变，是给这份淳朴的守护，安排了数字保镖和立法撑腰。泰顺县文博馆副馆长陈松年介绍，当地创新开发文化遗产（廊桥）监管保护平台，对廊桥体征精准画像，对集雨区定点预报气象，并集成AI烟火智控、险情应急处置等功能，实现24小时智慧监管。

为廊桥立法，泰顺迈出重要步伐。2021年，《温州市泰顺廊桥保护条例》实施，将文保廊桥及其营造技艺纳入保护范畴，2025年完成配套细则编制，同步启动对32座古廊桥实施“一桥一策”编制。

值得关注的是，在技术和法治的基础保障下，当地还创新推出县乡村三级包联制度，携手民间廊桥保护协会，汇聚了一批“土专家”，联动村民自发组建护桥队。一种“人人皆为守桥人”的社会自觉，也让守护廊桥，成了民心工程。

传承：沉睡技艺“活”在当下

聚力常态保护，守护千年乡愁。保护，绝非封存，更在于传承，让沉睡技艺和传统文化活跃在当下。

最近，在泰顺筱村镇翁山社区山峡村，一座新建编梁木拱桥已完成骨架搭建，由木拱桥传统营造技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人曾家快带队主建。

曾家快，师从“绳墨大师”董直机。2004年，泰顺县岭北社区村尾村动工重建同乐桥，董直机在这次建桥中收徒授艺，将手艺传授给曾家快、郑昌贵、赖永斌等5个徒弟。建好的同乐桥，被认定为新中国成立后首座完全用传统技艺复原建造的编梁木拱廊桥。

曾家快向游客介绍中国木拱桥传统营造技艺。泰顺县委办供图

拱架不用一钉一铆，全凭榫卯相连，这种建造技艺，传承的关键，在于人。三代为匠的木拱桥传统营造技艺传人、泰顺县村镇建设工匠协会会长吴学养对此感触最深。眼前这个80后，师从曾家快，学成后继续带徒授艺。

“我们做手艺的，最怕没活干、没人学，手艺就在自己手上断了。”吴学养坦言，过去项目稀少，收入不稳，年轻人不愿意学这个“又苦又难又不赚钱”的活儿。

泰顺推出“廊桥工匠”培育工程，其中“带薪学徒”制给想学艺的年轻人吃下定心丸。“当学徒，掌握了手艺，每年还有2万元收入。”90后学徒雷光育师从吴学养学艺。如今，木拱桥传统营造技艺团队已从零星几个，扩充至超百人。

泰顺新建廊桥永定桥。泰顺县委办供图

技艺的生命力在于使用。三年里，仅在泰顺境内，运用传统技艺新建、修复的廊桥超过45座。走进泰顺县罗阳镇岭北社区村尾村，一座名为“同圆桥”的廊桥悄然架起。这座同圆桥，由当地首位女首事董碎东牵头，请来当时尚健在的“绳墨大师”董直机主墨建造，桥的外观设计，则交给了该村走出去的建筑学硕士。后来，桥通了，村子也跟着活了。

曾经为了梦想走出大山的年轻人，如今又沿着这座桥走了回来。村企联合的“趣村岭北”运营模式，将同圆桥、同乐桥等珍贵的廊桥资源串联盘活，古老的廊桥文化与现代的田园生活悄然交融，吸引着外地游客纷至沓来。同样的变化，也发生在泰顺筱村镇。在文兴桥畔的老屋里，90后翁泽毅回到了枫林村，一边经营着“圩偶”村咖，一边接力守护文兴桥。

共生：文化遗产变富民风景

清晨，8点钟的太阳带着些许暖意，驱散山里的寒气。在泰顺泗溪北涧桥畔，廊桥文化园95后工作人员魏传俊，带着几个年轻人忙着拍摄状元穿越主题短视频。

前不久，在2026年全国高考语文Ⅱ卷中，一道现代文阅读以“廊桥”为题，把廊桥带到全国视野中。廊桥文化园携手当地汉服店、文创店等，摄制短视频吸引游客前来打卡。

逃离计划、没想好、虹桥茶馆……站在北涧桥，一眼便是10多家清新风格的文艺小店。顺桥阁老板娘董银华见有客来，连忙上前招呼，边沏茶边分享从上海归来的创业感受。

廊桥市集。泰顺县委办供图

泰顺人深知，廊桥的“活态传承”需与现代生活共振。在廊桥文化旅游节上，碇步龙舞动桥畔，木偶戏演绎传说，百家宴摆满桥廊。如今，泰顺还把廊桥“搬”进城市：街头雕塑、路灯纹饰、文创产品中处处可见桥影。

廊桥，成了泰顺城市的符号，也成了文化交流的重要载体。走进位于泰顺筱村镇的廊桥记忆馆，这里的图文视频诉说着廊桥的前世今生，承载着几代人的奋斗故事。在廊桥-氡泉国家级旅游度假区，51.6平方公里的范围，氡泉资源联接上了廊桥文化，以崭新的面貌每年吸引游客超200万人次。

廊桥灯光秀和实景剧。泰顺县委办供图

“过阵子，浙龙峡漂流就要开启了，漂流终点离‌泗溪北涧桥很近，我们要接住下游这波流量。”最近，泰顺泗溪镇人大主席包长远带队，沿北涧桥、溪东桥周边，开展环境整治。晚上7点半，灯光亮起，古老桥影与现代光影艺术交织。

在廊桥市集上，老字号小吃、竹编手工艺、本地土特产琳琅满目。“节假日期间，一个摊位营业额甚至能有2000多元。”廊桥文化园管理中心主任毛素秋，指着北涧桥头开了19年的小店说，“老板郑金雪的儿子大学都毕业了，一家人守桥护桥，桥也‘养活’了他们一家人。”

廊氡有礼文创空间。尤建明 摄

廊桥的保护与传承，并非将其供奉起来，而是融入当代人的生活与产业链条中。“北涧桥边的‘顺礼’文创店，主理人投入7万元，开业半年就有10多万元营业额。”返乡归来的乡村CEO周俊达介绍，当地采取“免房租，营业额分成”模式，降低了年轻人返乡创业的门槛。

三年，对泰顺32座古廊桥而言，不过是光阴一瞬。我们却看到：一套法律、技术和联动守护机制，一个从濒危到可持续的传承体系，一条可复制的文化遗产价值转化路径。

来 源：潮新闻

原标题： 一座廊桥烘托一座城，三年后我们看到了什么

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com