潮新闻 2026-06-20 09:31:58

近日，“山海爱剪 粽香茶情”平阳县18℃文明实践暨文明单位共建启动仪式，在平阳县南麂镇新时代文明实践所举行。

近日，“山海爱剪 粽香茶情”平阳县18℃文明实践暨文明单位共建启动仪式，在平阳县南麂镇新时代文明实践所举行。

活动当天，国家电网浙江电力（平阳）红船共产党员服务队在活动现场搭建文明实践服务点，队员们身着红马甲，与海鸥义工队、驻岛部队官兵和岛上居民围坐一起包粽子，相互交流技巧，现场气氛融洽。在伏茶供应点，南麂供电所职工全程值守，将一杯杯清香解暑的伏茶递到海岛居民、游客及环卫工人手中，为高温下的劳动者送去清凉。

公益理发区内，服务队队员协助维持秩序、清理碎发。同时，服务队队员还发挥专业特长，向周边民宿、商户发放安全用电宣传手册，讲解夏季海岛用电注意事项，并现场解答群众用电疑问。针对夏季旅游高峰带来的用电负荷增长，南麂供电所提前部署线路特巡与应急抢修力量，确保活动期间及后续旅游旺季供电安全可靠。

据悉，大沙岙沙滩伏茶点将持续开放至2026年国庆假期结束，公益理发服务将于每月10日在南麂镇新时代文明实践所定期开展。

从守护“神话之鸟”到护航海岛用电，从“绿电方舟”公益项目到“18℃文明实践”，国网平阳县供电公司始终以高度的社会责任感扎根南麂、服务群众。下一步，国网平阳县供电公司将持续推出更多贴合民生、温暖人心的新时代文明实践项目，为平阳县创建全国文明城市注入强劲动能。

来 源：潮新闻

原标题： 电力赋能“18℃文明实践” 暖心服务绘就海岛文明底色

通讯员 刘芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com