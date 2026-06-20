潮新闻 2026-06-20 09:33:43

近日，温州理工学院持续落实“红色循理精工先锋”党建品牌建设工作，正式启动“双百双促”之“支部联建校企连心”红色活动。

以党支部联建这一“小支点”，撬动校企深度融合、共赢发展的“大格局”。近日，温州理工学院持续落实“红色循理精工先锋”党建品牌建设工作，正式启动“双百双促”之“支部联建校企连心”红色活动。在前期“百博进百企”项目式技术攻关的基础上，16个教师党支部与16家地方企业党支部完成联建，通过“主题式集中赋能”，推动学校学科、人才、科研与区域产业深度绑定，推进党建和业务深度融合。

温州理工学院供图

该校紧扣企业需求、突出应用导向，定制“六个一”校企党支部联建新模式，要求每对党支部聚焦一个联建主题、开展一次党日活动、共听一堂主题党课、进行一轮入企问诊、攻关一项技术难题、形成一套经验案例，最终形成可复制、可推广的经验模式，让服务地方产业成为学校高质量发展的赋能抓手。

本次校企党支部联建的一个特色是“主题式联建”，活动上，学校发布联建主题清单，每一项联建主题，都是前期校企双方党支部以企业实际需求为导向，结合教师专业特色，经过充分研讨，酝酿凝练而成，是校企协同攻关的重点，未来校企党支部联建的精准合作方向。

“我们是务实的合作、有情怀的合作。”浙江华远汽车科技股份有限公司党支部书记、公司副总经理周元双提到。本次经济与管理学院教工第二党支部与华远汽车党支部的联建主题是“汽车紧固件全链路‘人智协同’解决方案”，旨在将“人工智能+”作为企业提能升级的关键变量和最大增量，帮助企业高精度、高可靠性的异性紧固件，更加广泛应用于汽车安全系统、智能电子系统等关键部位。

温州理工学院供图

“让数据跑出便民温度，是支部联建最打动我们的地方。”温州市数据集团数智联合党支部书记、集团总经理余仰望这样形容校企双方合作。双方联合攻坚的“数据空间医疗数据中台”联建主题，是立足城市数据空间底座与博士创新站的数据资源、技术能力，聚焦民生服务、智慧城市治理等重点领域挖掘共性业务需求，让公共数据资源的社会价值通过支部联建，转化为可知可感的民生温度。

自学校“双百双促”行动启动以来，学校组织动员300余名骨干教师、1700余名大学生，与200余家企业、村社建立结对关系，把课堂、实验室之外的企业现场，作为教学科研的第三空间。不仅在教室里讲好书、在实验室做好研究，更是深入车间一线，把企业发展当作己任，主动对接地方产业空间与发展需求，让论文写在产品上、成果应用于车间里。

据介绍，党支部是精准的“支点”，学校则是整合资源、打通上下游的“杠杆”。本次活动的另一个特点是“需求收集、精准分配、跟踪反馈”的闭环机制。教师党支部不仅是“技术后援团”，也是“党建联络站”“需求传声筒”，除向企业提供专业服务、携手专项攻坚之外，还要了解企业在人才招聘、员工培训、管理提升等方面的其他需求，学校定期汇总整理，跨部门整合资源，对企业需求全力回应。

来 源：潮新闻

原标题： 校企深度融合 温州理工学院全面开展“支部联建·校企连心”红色活动

通讯员 谷芝杰 陈有为 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com