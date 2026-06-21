好戏连台！一文一武双擂台引爆园博园

温州新闻网 2026-06-21 09:13:00

6月20日，由温州市新闻传媒中心主办的“千年宋韵·园博启新”游园会迎来第二天，温州园博园三溪会市热度持续走高。

温州网6月21日讯（记者 张湉 摄影 徐廉国 倪莲仙）6月20日，由温州市新闻传媒中心主办的“千年宋韵·园博启新”游园会迎来第二天，温州园博园三溪会市热度持续走高。现场非遗体验、中医康养、趣味游艺、公益便民等摊位前人头攒动，一文一武两大特色擂台赛事——飞花令诗词对决、蹴鞠大赛更是引爆全场，为在场市民献上氛围感拉满的宋韵擂台好戏。

本次擂台赛开通线上、现场双渠道报名，吸引了各行各业、不同年龄段的市民踊跃参与，现场氛围热烈浓厚。在“文赛”飞花令对决现场，参赛选手涵盖小学生至成年诗词爱好者，赛事以随机抽取关键字、轮流吟诵含字诗词的形式展开比拼。选手们从容应答、你来我往、佳句频出，上演了一场精彩的诗词交锋，充分展现了中华诗词文化的独特魅力。

经过多轮激烈角逐，来自国企的“95后”张维超凭借扎实的诗词功底脱颖而出，摘得本次飞花令擂台赛的状元。谈及参赛感受，他表示自己热爱古典诗词，平日里常与好友切磋飞花令，本次游园会为诗词爱好者提供了绝佳的展示平台。眼下正值中考开考，他以“鹏北海,凤朝阳。又携书剑路茫茫”寄意，为广大中考学子送上“蟾宫折桂，一举夺魁”的美好祝福，并期待未来能多举办此类传统文化活动，让更多人感受诗词之美。

本次飞花令比赛特邀浙江诗词大会（飞花令）专家评委、温州市书协诗词与学术委员会主任、瓯海诗词楹联学会会长潘秀益坐镇评审，为赛事专业性、公正性保驾护航。潘秀益对本次活动给予高度肯定，他表示，此类宋韵诗词推广活动意义深远，现场众多青少年选手踊跃参赛、表现亮眼，让人倍感欣喜。古典诗词是中华优秀传统文化的瑰宝，值得持续传承与推广。

游园会期间，恰逢美加墨世界杯赛事火热进行，现场以传统蹴鞠大赛复刻古人足球雅趣，上演了一场具有中国文化特色的“足球赛事”。本次蹴鞠大赛规则简单易懂，每位选手拥有三次踢球机会，根据踢球落点对应区域累计积分，最终角逐出优胜选手。赛场之上，少年小将奋勇争先、身手矫健，最终前三名席位全部被小学生选手包揽。

本次蹴鞠大赛冠军潘星星凭借稳定发挥踢出20分的高分，成功摘得桂冠。赛后他分享道，自己平日里热爱足球运动，本次比赛基本发挥出了正常水平。相较于现代足球，传统蹴鞠形制独特、古韵十足，沉浸式体验古人竞技娱乐的乐趣，让他觉得既新奇又有趣。

据悉，6月21日将是“千年宋韵·园博启新”游园会的收官之日。今晚，擂台板块将重磅解锁全新趣味赛事——扳手腕大赛。本次大赛现场开放30个报名名额，诚邀广大市民游客前来报名、同台比拼、驻足观赛，共赴宋韵游园盛宴。

本文转自：温州新闻网 66wz.com