新华网 2026-06-21 13:31:54

英国媒体19日披露，伊朗波斯湾海峡管理局发布文件，要求所有船只必须持有该机构批准的保险，才能通过霍尔木兹海峡。这项保险在美国与伊朗谅解备忘录所规定的期限内免费，后续可能收费。

据英国《金融时报》报道，这份文件在航运业管理层中传阅。文件写道，“所有船只必须持有由波斯湾海峡管理局批准的有效保险单”，现阶段该保险“不收费”，但管理局“保留今后行使收取保费的权利”。

伊朗波斯湾海峡管理局成立于今年5月。这一机构还在文件中发布了船只通行霍尔木兹海峡的规定航线，并表示“任何偏离规定航线或使用替代航线的行为均被严格禁止，并视作违规”。

美国和伊朗17日公布双方达成的谅解备忘录正式文本。根据文本，谅解备忘录签署后，美国将立即着手解除对伊朗的海上封锁，伊朗将尽最大努力作出安排，确保商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

一名不愿公开姓名的伊朗官员告诉《金融时报》，在60天期满后，伊朗将与阿曼达成一套管理机制，其中可能包括与航运服务和安全相关的费用。该地区其他国家也将参与管理机制的协商，具体细节最终将由伊朗和阿曼确定。

据报道，阿曼此前曾表示不会收取海峡通行费。但一名知情人士本月称，阿曼正考虑收取相关服务费，用于环境保护以及通过领航、安保等方式加强航行管理。

来 源：新华网

原标题： 英媒：伊朗或向霍尔木兹海峡通行船只收“保险费”

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com