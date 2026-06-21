新华网 2026-06-21 13:34:31

何为平台经济？作为新型经济形态，平台经济以互联网平台为载体，串联起大型平台企业、海量中小商家和服务商等多元经营主体。

日前，工业和信息化部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，为推动平台经济转型升级、促进大中小企业融通发展划定了清晰的行动路径。

何为平台经济？作为新型经济形态，平台经济以互联网平台为载体，串联起大型平台企业、海量中小商家和服务商等多元经营主体。

访客在海尔青岛洗衣机互联工厂观看中德生态园高端家电产业园工业互联网平台。新华社记者李紫恒 摄

在辽宁鞍山，德邻陆港供应链服务有限公司打造的智慧供应链服务平台，集成线上交易、智慧物流、仓储配送等一站式服务，吸引了4万余家钢铁产业链上下游企业和客户入驻。“我们依托大数据、物联网等技术打造服务平台，逐步实现从传统物流企业向现代供应链服务企业转变。”公司董事长王锋介绍。

连接供需、推进转型、促进就业……近年来，我国平台经济赋能实体经济的作用日益凸显，尤其是平台企业已跳出传统信息中介和居间撮合属性，跃升为集成数据、技术、场景等要素的新型数字基础设施，成为赋能中小企业转型发展的关键支撑。

但与此同时，行业协同不充分、企业发展不均衡、要素流动不顺畅等问题亟待“破局”。工业和信息化部信息通信管理局有关负责人表示，我国平台经济发展正处于转型升级的关键时期，迫切需要把握“十五五”经济社会发展和技术产业变革新形势新要求，加快构建创新、融通、健康、高效的发展生态。

翻阅行动方案，“协同”二字被重点着墨。

“紧扣平台经济大中小企业发展的结构性矛盾，行动方案以系统思维构建多维协同框架，让要素在生态内有序流动和高效配置。”中国信息通信研究院院长余晓晖说。

——强化创新协同，夯实产业发展基石

引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体等人工智能领域创新布局；支持有条件的地区打造中小企业孵化器；加快培育人工智能一人公司……行动方案将“创新协同”置于重点任务的首位，并作出一系列安排。

余晓晖认为，部分大企业有技术无场景、一些小企业有创意无资源的局面，导致了“创新链”上的资源错配。行动方案围绕科技创新、产业创新、创新服务等进行部署，将有利于破解大中小企业创新发展不协调的难题。

——推进生态协同，构建包容市场环境

重塑平台与中小企业之间的关系，构建更加公平透明、规范有序、高效合作的平台生态，是实现协同发展的关键保障。

行动方案提出，开展生态协同提质行动，加大中小企业品质提升、品牌建设等扶持力度，支持大中小企业协同出海，强化平台经营合规等，旨在构建起合规、产业、服务、出海等方面的生态协同体系，推动平台与生态内中小企业双向赋能。

——深化开放协同，畅通资源要素循环

开放是平台经济的天然属性，但“开放什么、向谁开放、如何开放”是困扰企业的深层问题。

“打破数据孤岛、畅通要素流通，已成为深化平台经济开放联动的紧迫任务。”余晓晖注意到，行动方案要求开展开放协同拓展行动，加快制定平台开放清单，引导平台企业加快技术、数据、算力等要素与中小企业开放共享，一揽子举措让资源看得见、用得上、流得动，持续打通要素流通的关卡。

面向未来，随着“人工智能+平台经济”等新模式持续演进，平台经济的参与主体将更多元，组织形式与运行机理将更复杂。

业内人士认为，各方应以行动方案实施为基点，着力构建一个开放共享、多元合作、创新活跃的平台经济发展体系，让大企业在能力开放中获得生态活力，让中小企业在要素流通中释放创新潜能，形成价值共创、互利共赢的良性循环，推动平台经济的发展水平迈上新台阶。

来 源：新华网

原标题： 打通大中小企业融通堵点 七部门促平台经济协同发展

记者 周圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com