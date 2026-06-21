新华网 2026-06-21 13:35:41

些是中国进口贸易持续增长的缩影。体量庞大的中国市场，正为全球南方国家带来前所未有的发展机遇。

智利的皮斯科酒、东帝汶的阿拉比卡咖啡豆、南非的草本“小绿膏”……在上海绿地全球商品贸易港内，“618”电商大促热度延烧到线下，带动跨境进口消费市场进入增长快车道，来自全球南方国家的特色农副产品、酒水饮品、日用个护等品类销量持续走高。

“618”已成为中国一年一度的消费狂欢节，促销活动往往持续月余，活动效应持续扩大。数据显示，1号会员店南美洲厄瓜多尔白虾仁，6月12日至15日销售额环比增长56%，带动原料进口商销售额同比增长63%。

这些是中国进口贸易持续增长的缩影。体量庞大的中国市场，正为全球南方国家带来前所未有的发展机遇。

2025年，中国自亚洲、拉美、非洲进口值分别增长3.9%、4.9%和6%；对已建交的最不发达国家实施100%税目产品零关税，自上述国家进口增长9%。

今年“618”恰逢世界杯，阿根廷球员爱喝的马黛茶也走红中国。

“马黛茶的走红并非偶然，是我们阿根廷馆的‘王牌’之一。”已在绿地全球商品贸易港运营近5年的阿根廷馆馆长许秋平说，“今年美加墨世界杯开赛以来，球星同款热度持续走高，场馆日均咨询量较赛事前增长超3倍。”

据许秋平介绍，为保障“618”大促供应，团队提前两个月对接阿根廷原产地锁定专属货源，截至目前预售量同比增长超120%，还将引入更多阿根廷本土特色商品。

在中国国际进口博览会“6天+365天”常年展示交易平台虹桥品汇里，近日热销商品之一是2026美加墨世界杯限定周边，拉动平台相关国家的休闲食品、酒类饮品、个人护理等品类大卖。

2025年9月9日在虹桥品汇拍摄的进博会同款温暖驼展位。新华社记者 王翔 摄

在线下，火热的夏日消费让原本小众的南方国家物产变得可及。作为上海著名的夜生活地标，FOUND158里有不少充满异国风情的美食，包括墨西哥塔可、越南河粉等。

“希望把更多墨西哥风味带给大家。”在上海开了两家餐厅的墨西哥人纳乔·比尔亨携新品牌来到FOUND158的美食市集。他注意到，上海居民对异国美食的接受度不断提升，“这次带来的菠萝香辣猪肉塔可和浇汁墨西哥玉米卷在中国市场还是‘新面孔’，没想到很受欢迎”。

除了庞大的市场体量，中国制度化政策红利持续释放更是全球南方国家共享中国机遇的推动力。

中国-东盟自贸区持续升级、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）深入实施，关税减让、通关便利化等制度红利叠加，越来越多东盟水果进入中国市场更加便利。中国与拉美多国签署自由贸易协定，促进中拉贸易便利化，使更多拉美优质产品进入中国市场。

值得注意的是，自5月1日起，中国对所有非洲建交国实施零关税。海关总署统计分析司司长吕大良表示，自非洲进口优质特色产品增速进一步加快，水果、水产品等环比增长均超三成。

虹桥品汇相关负责人介绍，在近期开幕的丝路云品周期间，来自埃塞俄比亚的精品咖啡豆、赞比亚原始森林的野生蜂蜜等50款“进博同款”非洲产品线上线下销售取得了不俗成绩。

2025年9月9日拍摄的虹桥品汇内景。新华社记者 王翔 摄

海关总署最新数据显示，今年前5个月，中国对非洲国家进出口1.14万亿元，历史同期首次突破1万亿元，同比增长18.2%。5月份，中国自非洲进口951.3亿元，同比增长15%，为连续9个月增长。

分析人士表示，中国以超大规模市场为全球南方国家经济注入更多确定性，而中国不断扩大对外开放、提高对外开放水平，正在将这种确定性转化为实实在在的发展红利。

来 源：新华网

原标题： 中国大市场利好全球南方国家

记者 周蕊

本文转自：温州新闻网 66wz.com