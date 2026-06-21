新华网 2026-06-21 13:37:05

当前正值“三夏”农忙时节，油菜收获接近尾声。作为我国第一大油料作物，今年各地油菜种植效益如何？怎样增产提质？记者在陕西、江西、湖南等地进行了实地调研。

当前正值“三夏”农忙时节，油菜收获接近尾声。作为我国第一大油料作物，今年各地油菜种植效益如何？怎样增产提质？记者在陕西、江西、湖南等地进行了实地调研。

夏至前夕，江西省樟树市吴城乡慧兰家庭农场560亩油菜迎来集中收获。看着收割机在农田里穿梭往返的场景，农场负责人杨慧兰黝黑的脸上满是笑意：“除去种子、化肥、机收成本，今年每亩油菜纯收益近260元，农场增收10多万元!”

慧兰家庭农场原先只种一季鲜食甘薯，每年8到10月收获后，几百亩土地要“闲置”小半年。2025年10月，在樟树市农业农村局技术人员的指导下，由中国农业科学院研发的高产高油优质油菜良种在她的农场“落地生根”。农技人员全程跟踪田间管护指导，让农场的油菜茁壮生长、大获丰收。

走进国家级油菜制种大县陕西省汉中市南郑区，只见田间农机穿梭轰鸣，稻油轮作、夏收夏播同步推进。

南郑区阳春镇苇池村村民张文安，有着几十年油菜种植经验。他说：“以往种植普通油菜，菜籽每斤售价仅两三元，收成还要看天气。现在参与油菜制种，有种业公司保底收购，每斤能卖到7元以上，一亩地纯收益超过1700元。”

记者了解到，通过持续推广优质品种、提升农机化水平，南郑全区油菜种植面积持续稳定在21万亩左右，为区域油料稳产筑牢坚实根基。作为江西油菜重要生产基地，永新县因地制宜开发冬闲田扩种，油菜种植面积增加到22.61万亩。

图为陕西省汉中市南郑区梁山镇荣国村农户正在用收割机收获油菜。（受访者供图）

西北农林科技大学经济管理学院教授王征兵说，近年来全国多地推广“稻油轮作”高效种植模式，在油菜扩种补贴等惠民政策的支持下，越来越多农户开始规模化种植冬闲油菜，油菜地成了农民“致富田”。

来自中国农业科学院的统计数据显示，随着油菜籽扩种与提单产同步推进，我国油菜籽产量持续增长：2025年，我国油菜籽单产已达2131.09千克∕公顷，同比提升20.69千克，总产量1737.5万吨，同比增长3%。

记者采访发现，我国油菜量质齐升，与新品种推广、基础设施不断完善、高产种植技术日益普及、高效农机不断涌现等密切相关。

“种地不选种，累死落个空。”在湖南省桃源县枫树乡桐岭村，收完油菜的农田里已播下新一季作物。在种植大户廖次国的仓库里，刚榨好的菜籽油堆得满满当当：“今年500亩高产高油品种‘中油杂501’收益好，我计划明年扩大种植面积。”

陕西省汉中市农业科学研究所油菜研究室主任谌国鹏说，目前汉中市共登记杂交油菜品种24个，17个已推广应用，累计推广3000多万亩。

灌溉等配套设施的不断完善，为种植农户减少“后顾之忧”。“我家油菜田位于县旱改水项目区。去年5月，大家反映村里水渠渗水，县自然资源局迅速组织摸排，很快投入材料、人员和设备，抢在播种前完成了整修，保障了油菜灌溉。”湖南省桃源县木塘垸镇孔家河村油菜种植户文少华说，这几年县、镇政府对种植油料作物的重视程度年甚一年，现在水渠修得很好，基本不用担心油菜田灌溉问题。

防病等关键种植技术的不断普及，让农户种好油菜的信心越来越足。在江西省永新县龙田乡花汀村，种植户贺燕清告诉记者，之前他种植了100多亩油菜，由于防病经验不足，很多得了油菜常见的根肿病，叶面发黄，产量不到200斤。通过改种中国农业科学院王汉中院士团队选育的抗根肿病品种“中油926”，亩产超过300斤，亩均收益达到1500元。

永新县农技中心主任周继中说，永新县近年来通过绿色防控等关键技术，构建起“科技指导+示范种植+政策扶持+订单收购”的全链条服务体系，持续推动油菜产业高质量发展。

机械化的持续普及，让农民种植油菜“省工又省力”。在湖南省桃源县沙坪镇红官村，只见收割机碾过齐腰高的油菜秆，黑亮的油菜籽倾泻进车斗。

“旋耕机、四位一体油菜播种机、联合收割机的下田作业，不仅大幅提升了收割效率，还有效破解了农村劳动力短缺的难题。”种了300亩油菜田的红官村种植户蔡荣平说，油菜种植又累又繁琐，过去很多农户不愿意种植油菜，是缺乏适宜农机，“有了这些‘铁帮手’，大家种油菜的意愿大幅提高”。

图为农技人员对湖南省桃源县枫树乡桐岭村油菜示范片中油菜的株高及结荚等情况进行登记。新华社记者周勉 摄

农业农村部相关负责人表示，通过制定“一县一策”油料增产提质方案，遴选推广“中油杂501”等一批含油量超过50%的高油高产油菜品种落地，“一促四防”等关键技术应用，确保农民增产到位、增收到手，把我们自己的“油瓶子”端得更稳，成色更足。

来 源：新华网

原标题： 油菜地变“致富田”——多地油菜产业发展观察

记者 刘彤、周勉、熊家林

本文转自：温州新闻网 66wz.com