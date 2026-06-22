热度拉满！温州端午民俗、体旅、惠民活动多点开花

温州日报 2026-06-22 08:11:00

刚刚过去的端午假期，我市推出了一系列特色鲜明、参与度高的文旅活动，民俗体验、龙舟竞渡、国风演艺、亲水休闲、亲子研学、夜间消费多点开花，叠加中高考考生专属优惠、“一张机票游温州”等政策红利，文旅市场热度持续攀升，假日期间供需两旺、秩序井然，文明旅游蔚然成风。

平阳顺溪古镇迎来亲水避暑热。图片由主办方提供

温州网讯 刚刚过去的端午假期，我市推出了一系列特色鲜明、参与度高的文旅活动，民俗体验、龙舟竞渡、国风演艺、亲水休闲、亲子研学、夜间消费多点开花，叠加中高考考生专属优惠、“一张机票游温州”等政策红利，文旅市场热度持续攀升，假日期间供需两旺、秩序井然，文明旅游蔚然成风。

民俗非遗火出圈

作为第十五届中国国际园林博览会的主会场，温州园博园无疑是今年端午最受瞩目的去处。6月19日至21日，“千年宋韵·园博启新”游园会精彩亮相，非遗技艺轮番亮相、古风NPC对诗互动、中医义诊人气爆棚、瓯剧选段现场演绎……活动将宋词意境中的市井烟火、笔墨风雅尽数落地实景。园博工坊同样热闹非凡，文创市集与美食坊齐聚，端午民俗儿童游玩区和跳蚤市场为亲子家庭提供互动空间。园博园码头浅滩区域还在假期开放了水上游园体验，游客可体验单人、双人桨板及皮划艇等项目。

园博园之外，各地分会场、景区和历史文化街区同样热闹非凡。鹿城江心屿西园状元台推出“状元祈福”仪式，谢公阁旁设置有巨型“龙粽”打卡点，吸引众多市民游客合影祈愿一举“高粽”。龙湾瑶溪钟秀园端午三天免费派发2000份彩绳衔蛋和1000枚粽子，贞义书院开设传统蛋袋编织课堂，寺前街历史文化街区则推出“端午寻粽记”主题寻宝活动，穿行老街完成闯关任务。平阳县坡南历史文化街区与顺溪古镇同步开展国风端午游园，探花郎巡游点朱砂、货郎邀约趣味游戏，游客与老人合力包粽、现场捶打黄年糕，全域NPC巡游成为流动风景线。瑞安忠义街化身“国风考场”，以“蒲扇摇夏·进街赶考”为主题推出古风科举剧本游，吸引游客化身古代学子体验闯关；泰顺县第十届杨梅节暨第七届包垟乡杨梅文化体验季也在假期拉开帷幕，吸引众多游客前往采摘尝鲜。

体旅融合添活力

体育赛事与文旅消费的深度融合，成为今年端午假期的又一亮点。节日期间，雁荡山“集章特种兵”S3赛季火热进行中，来自五湖四海的参赛者奔跑于山水之间，在规定时间内，以集章的形式去探寻和记录雁荡山的山水与人文，将漫游海上名山玩成一场“解锁游戏”。据统计，6月19日-6月21日，雁荡山功能区共接待游客18.18万人次，同比增长18.98%。

6月20日，2026铜铃山行·UTO文成21℃铜铃山越野挑战赛在文成县铜铃山镇正式开赛。1300余名越野爱好者穿行于铜铃山森林公园核心景区，沿途壶穴奇观、畲乡古道、山林竹海、溪流瀑布等原生态景致次第铺开，让这场山地越野不仅是体能与耐力的竞技比拼，更成为一场沉浸式的山野洗肺康养之旅。据悉，赛事设听涧50KM、追云35KM、观澜25KM及6KM恃风亲子组四大组别，除了越野高手外，也不乏本地及周边家庭组队参与，还吸引十余位外籍选手参赛，组委会设立多语种一站式服务点，报到现场同步融入端午民俗，为海内外选手送上粽子、讲解端午传统文化。

文化驿站连万家

公共文化服务方面，温州市文化馆联动全市文化驿站精心筹备了180余场端午主题暖心活动，将端午的文化仪式感送到了市民家门口。手作分享会上，市民在指导下制作艾草花束、端午香囊、蒲扇挂饰；亲子活动中，孩子们参与包粽子、编蛋袋、绘彩蛋等传统民俗体验；国画书法、宋锦手作、米塑体验等传统技艺类活动也吸引了不同年龄层的市民参与。绘本故事会、诗词诵读、儿童绘画等活动则为亲子家庭提供了丰富的节日选择。

博物馆同样成为假期文化休闲的热门去处。端午假期期间，温州博物馆、世界温州人博物馆、南戏博物馆、郑振铎纪念馆等十余家场馆正常对外开放。6月21日，温州博物馆推出“温博考工记·印刷科技史”研学活动，让孩子们感受中国印刷技艺的千年演变与文化底蕴，读懂纸墨相交的中国智慧。此外，近期开馆的鹿城区一济堂中医药博物馆内，400多件藏品“解码”永嘉医派，涵盖中医药古籍、名医名方手稿、医药器具等，也吸引了不少中医药爱好者前来探馆。

来 源：温州日报

原标题： 端午场景扩容 多元消费出圈 民俗体旅人气足

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com