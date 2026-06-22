美食融民俗 温州端午“烟火”升腾

温州日报 2026-06-22 08:26:00

端午期间，不少酒店餐馆除了在酒店门外场内、包厢里点缀端午传统艾叶、撞蛋、龙舟等节日元素装饰外，还纷纷推出温州端午的传统标志如灰汤粽、薄饼和葱油大黄鱼、江蟹生等传统瓯菜，努力打造温州端午的传统氛围。

温州网讯 “后悔没提前预定酒桌，这个端午一家人聚餐只能在排挡随便吃，没有仪式感。”端午节晚上，家住南塘街附近的林先生和家人聚餐后，有些遗憾。

端午假期期间，和林先生一样在酒店抢不到位置的市民为数不少。端午当天和昨晚，记者在得尔乐南塘店、驻海渔市置信店看到，酒店餐馆里人声鼎沸，包厢一席难求，大厅位置也出现等位的队伍。

“端午节当天，各大门店包厢全部爆满，大厅也基本告罄，这两天，除了大厅位置稍为宽松，包厢基本一席难求。”得尔乐餐饮总经理陈本保介绍说，不少包厢在一两个月前就已被提前预定，抢手程度接近年夜饭和新年酒，可见温州市民对重要节假日和阖家团聚的重视。

类似场景也出现在溢香厅餐饮、正亮餐饮、正阁餐饮等酒店餐馆门店。据正阁餐饮、唐家烧餐饮等酒店餐馆负责人介绍，假期期间，除了包厢基本提前告罄外，大厅酒桌也是一波又一波地迎客，晚餐期间翻台甚至要翻两次台才能满足客流需求。

“端午‘烟火气’升腾，除了近年来大家对传统节日日益重视外，也和行业更加用心营造传统节日的消费场景、传统温州味的消费内容和高性价比的消费层次密切相关。”温州市饭店餐饮烹饪行业协会负责人说。端午期间，不少酒店餐馆除了在酒店门外场内、包厢里点缀端午传统艾叶、撞蛋、龙舟等节日元素装饰外，还纷纷推出温州端午的传统标志如灰汤粽、薄饼和葱油大黄鱼、江蟹生等传统瓯菜，努力打造温州端午的传统氛围。

温州市民的消费热潮，还蔓延到了农贸市场等处。记者在市区兴文里、高盈里、县前头等处看到，粽子店、薄饼店门口都排起了长队。老奶奶粽业从5月中旬开始就全力投入端午销售，这几天每天要供应约5000个才能满足市场需求。通过短视频等平台抓节日传统美食商机的“布丁妈妈私房美食”工作室，这三天平均每天薄饼接订量在2000多条。

不久前，我市全新推出温州龙舟宴。酒宴主打温州江海时令鲜材的传统瓯菜，由十位国家级瓯菜烹饪大师联合研制定制。每桌1280元、“品牌酒店+村社礼堂”共办模式的龙舟宴，通过在4家品牌餐饮10家门店和城区8个村社礼堂的预定,共迎来了超900桌近万人共享共聚，获得一片赞许。

来 源：温州日报

原标题： “烟火”升腾抚人心

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com