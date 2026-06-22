温州日报 2026-06-22 08:28:58

昨天，市委副书记、市长张文杰调研温州智能谷建设。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢牢把握人工智能关键变量，发挥比较优势、聚力重点突破，提速打造人工智能创新发展先行市，为加快创新温州建设、做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰调研温州智能谷建设。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢牢把握人工智能关键变量，发挥比较优势、聚力重点突破，提速打造人工智能创新发展先行市，为加快创新温州建设、做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

七都青鹿空间作为人工智能领域的重要创新创业平台，致力于为优质项目提供全方位孵化服务。张文杰实地察看青年人才创业社区打造情况，强调要坚持以场景为牵引、以应用为导向，大力推进技术创新、成果转化、市场开拓，打造更多具有竞争力的拳头产品，努力在细分赛道脱颖而出。

温州数字文化产业基地以“技术赋能文化、生态聚合创新”为导向，着力构建从内容创作、制作生产到海外发行的全产业链生态体系。张文杰仔细询问入驻企业运营情况和发展规划，强调要深刻把握产业发展规律和技术迭代趋势，大力发展网文、网剧、游戏漫改等新业态，加快从“规模扩张”向“价值深耕”转型，推动数字文化产业高质量发展。

在随后召开的座谈会上，张文杰听取相关情况汇报，强调要明确目标定位，统筹抓好基础设施完善、头部企业集聚、创新生态优化，持续深化“AI+教育”“AI+文化”“AI+医疗”等应用场景，着力打造全国数字内容产业高地、长三角人工智能应用服务重要基地。要强化平台提能，进一步优化园区空间布局、做强园区核心功能、提升园区服务水平，切实增强园区承载力和集聚力。要抓好主体引育，完善项目谋划生成机制，加大招商引资力度，为企业提供投融资、技术验证、市场对接等全方位服务。要健全工作推进体系，打造专业运营团队，建立有效激励机制，凝心聚力推动园区高质量发展。

副市长陈宽参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰调研温州智能谷建设 发挥比较优势 聚力重点突破

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com