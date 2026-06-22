从“卖产品”到“卖服务” 温州服务出海加速跑！

温州日报 2026-06-22 08:31:24

从“卖产品”到“卖服务”，温州正以“平台赋能+生态协同+政策驱动”的系统性出海，推动服务贸易与货物贸易比翼齐飞，提速构建服务业开放新格局。

温州网讯 服务业是经济发展的“主动力”，更是温州重塑对外开放格局的“连接器”。

今年1至4月，温州服务贸易进出口总量达48.93亿元，同比增长4.36%，服务出海加速驶入快车道。

从状元岙港区的国际集货拼箱基地投运助力“温货温运”，到综保区“跨境共享仓平台”建成降低企业运营成本，港口从货物通道升级为服务枢纽；从温医大国家中医药服务出口基地突破6亿元服务规模，到数安港数据服务模式跨省复制，服务本身正成为温州向全球输出的“新商品”。

从“卖产品”到“卖服务”，温州正以“平台赋能+生态协同+政策驱动”的系统性出海，推动服务贸易与货物贸易比翼齐飞，提速构建服务业开放新格局。

平台赋能 枢纽建强

从货物通道到服务枢纽

服务业开放的根基在于枢纽建设。现代港口的竞争，本质是供应链服务能力的较量。

温州通过布局综保区、拼箱基地、保税物流中心等功能平台，将状元岙、乐清湾等港区从单纯的“货物通道”升级为集物流、商流、信息流、资金流于一体的服务枢纽。

在状元岙港区，集装箱每日待发。但货物的价值创造，早在抵达码头前便已启动。

距该港区约18公里的温州国际集货拼箱基地，自去年10月投运以来，成为小批量、多批次的“温货集货池”。“入场即入港”模式，让中小企业的零散货物一进入基地，便能完成仓储、运输、报关、金融等全流程服务。运输时效缩短3至5天，物流成本降低20%。这不仅是物流效率的提升，更是服务贸易的延伸。目前，锦江、海丰、中远海运等多家航运企业已入驻该基地。

25公里外的温州综合保税区内，跨境电商货物正享受“入区退税”政策红利。企业货物一经入区，即可提前获得退税资金，现金流压力得以缓解。这种“保税+金融”的服务创新，将港口服务从装卸延伸到了供应链金融。今年5月，综保区推出跨境共享仓平台项目，不再要求企业承担固定场地租赁费，而是按照实际发单量缴纳服务费。“用多少付多少”的弹性计费机制，大幅降低了企业前期投入与日常运营成本。从按平方米收租到按单量计费，从各自为战到抱团议价，这一转型正是温州服务业从“卖空间”走向“卖服务”的缩影。目前，菜鸟、快手、拼多多、小红书等主流电商平台资质仓运营企业纷纷入驻。

在乐清湾港区，距离码头1公里的温州保税物流中心（B型），推行“前店后仓”模式。乐清的电气企业可将产品进行保税展示，海外客商在“前店”看样下单后，货物直接从“后仓”出区发运。所见即所得的服务体验，助推温州制造的服务能力整体升级。今年1至4月，温州B保进出口额达4.4亿元，同比增长161%，已超去年全年金额。

三大平台与港区形成功能互补、物流协同联动格局，推动温州港从货物通道升级资源配置枢纽。越来越多货物选择从温州出海，“温货温运”的版图加速扩张。与此同时，温州还在加速构建“三综一联一进”的高能级开放平台生态建设，让全球优质资源通过温州这个枢纽顺畅流动。

生态协同 服务出海

从传统贸易到数字服务

温州服务业的开放，最强底气来自于背后扎实的“产业底盘”。

港口平台解决“物理出海”的效率问题，数字平台和新兴业态的崛起，则让温州开始具备独立的“服务出海”能力——服务本身，正在成为温州可向全球输出的“新商品”。

2025年，温医大国家特色服务出口基地（中医药）服务规模首次突破6亿元。该基地研究院研发的“智馈健康”功法康复APP入驻华为、小米、OPPO等商品应用平台，开展的中医出海行活动连续两年入选商务部等6部门对外文化贸易“千帆出海”重点项目。目前，该基地已与波兰卢布林医科大学、泰国清迈大学、埃及中国大学等多平台共建中医药文化中心，成为温州服务贸易开放标杆项目。

位于瓯海的中国（温州）数安港，是温州数据服务出海的核心载体。这座聚焦数据要素市场化配置改革的园区，已汇聚中国电子、每日互动、和仁科技等生态企业超1200家，上架数据产品700余项，形成了覆盖数据资源、数字服务、技术创新的完整产业生态。今年5月，数安港成功落地江西新余，设立中国（新余）数安港，向外输出成熟的数据安全合规体系和运营模式。这标志着温州数据服务的标准与模式实现跨区域复制推广。

在鹿城区展鑫大厦，浙江省跨境电商综合服务平台温州中心（“温州跨境通”）落地的9610无票免税业务、所得税核定征收创新机制，助力中小制造外贸企业破解出海合规难题。温州跨境通不仅解决税务合规问题，更像一个强大的“中央厨房”，依托鞋革、电气、汽摩配本土产业带，联动中欧海外服务中心与全球温商网络，推动“直播+产业带+跨境电商”深度融合，助力企业降本增效、合规出海、品牌跃迁。

据市商务局介绍，后续温州还将发挥温州医科大学国家中医药服务出口基地优势，开发远程中医诊疗、数字化健康管理服务，输出职业教育课程至“一带一路”国家。并依托遍布全球的海外仓、海外中心打通产业端、供应端与服务端，推进“服务贸易+货物贸易”融合发展。

制度护航 开放提速

打造服务出海“制度高地”

服务业的扩大开放，不仅需要平台，更要打通堵点、难点，这离不开制度保障和政策赋能。温州，正通过制度型开放，构建覆盖“引进来”与“走出去”双向维度的开放服务生态。

今年3月，温州发布《推动经济高质量发展若干政策（2026年版）》，明确提出将推进服务业扩能提质和消费转型升级。2026年，温州首次在瓯海数字贸易社区出台服务贸易专项政策。此外，温州明确支持企业参与国际服务贸易展会，包括意大利都灵图书展、泰国中医药展、美国科技创新展等省商务厅重点推荐的展会，展位费等给予全额减免。今年，中国在新加坡举办国际眼健康创新展，将推动温州眼健康服务进一步落地东南亚，预计带动近5000万元眼健康服务贸易落地。

在提升国际运输服务能力方面，温州统筹推进海运、铁路、空运、陆运能力建设，完善集疏运网络和国际航线网络，加快港口数字化、智慧化转型。同时，支持瑞安TIR卡航海关监管场所建设和乐清中欧班列场站建设，推动国际陆运运输箱量向服务贸易数据转化。以金丽温开放大通道建设为核心抓手，温州投用中欧班列乐清湾场站，稳步推动中欧班列发运，力争全年中欧班列到发量超110列。并积极开辟温州至中亚五国、欧洲等重点区域的国际公路运输线路，力争2026年实现“TIR+GMS”业务发车450辆。此外，温州还将充分发挥大型国际集货拼箱基地的枢纽作用，全面推进集拼业务升级。

在对外开放领域，温州明确完善“枢纽+通道+网络”整体布局，扩大更高层级开放合作，加快建设高能级开放强市，系统推进“稳拓调优”组合拳、提升开放平台能级、建强重点开放枢纽等综合性政策。通过真金白银的政策支持，温州正加快迈向“制度高地”，为服务业高质量发展和全球化布局提供坚实保障。

来 源：温州日报

原标题： 从“卖产品”到“卖服务” 服务出海加速跑

温州服务业高质量发展系列报道之四

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com