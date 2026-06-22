温州日报 2026-06-22 09:03:30

近日，中国连锁经营协会(CCFA)发布“2026年中国连锁Top100”。温商企业十足集团有限公司和新疆汇嘉时代百货股份有限公司榜上有名，分列第59位和82位。

温州网讯 近日，中国连锁经营协会(CCFA)发布“2026年中国连锁Top100”。温商企业十足集团有限公司和新疆汇嘉时代百货股份有限公司榜上有名，分列第59位和82位。

在今年的榜单上，沃尔玛（中国）2025年实现销售1958.6亿元，继续保持双位数增长，连续3年蝉联中国连锁Top100首位。盒马与鸣鸣很忙排在第二和第三位。“中国连锁Top100”是以企业的销售规模为口径进行排序，十足集团以2025年度80.1亿元排名第59位。榜单显示，2025年该公司销售规模同比增长5.6%，拥有门店4225家。汇嘉时代2025年的销售规模为49.41亿元，同比增长6.7%。

中国连锁经营协会统计显示，2025年，连锁Top100企业销售规模为2.07万亿元，比上年连锁Top100下降2.7%；门店总数28.9万个，比上年增加3.2万个门店，增长12.4%。2025年销售规模下降是因为统计口径调整，去除了家居家装企业，销售规模减少千亿元。在同样本的情况下，89家企业2025年销售规模达2.0万亿元，同比增长5.8%；门店数26.7万个，同比增长6.3%。

从不同业态来看，折扣零售企业表现出色，销售额同比增速均超50%以上，门店数同比也保持双位数增长。便利店企业总体依然延续销售额、门店数双增长的趋势，但整体销售、门店增幅均比上年有所放缓。专业店企业经营分化，整体门店数比上一年略有增长，整体销售规模小幅增长。超市企业持续转型改造，优化门店，六成企业单店经营能力提升，整体门店数小幅下降。综合零售企业依然面临增长压力，整体销售额、门店数均比上一年有所下降，但六成企业单店经营有所改善。

来 源：温州日报

原标题： 2家温商企业上榜2026年中国连锁Top100

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com