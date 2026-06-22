温州晚报 2026-06-22 09:03:30

“温文云客厅”文明传播矩阵是我市“文明微行动·你行我也行”主题活动的重要组成部分，首期直播实现15个县（市、区）视频号同步开播。系列直播还将围绕排队守秩序、文明养宠、文明旅游、垃圾分类等话题，邀请更多文明践行者走进直播间，分享身边的故事。

温州网讯 近日，温州“温文云客厅”文明传播矩阵正式启动首期直播。

作为我市“文明微行动·你行我也行”主题活动的创新实践载体，“温文云客厅”以线上直播间为载体，联动全市各县（市、区）15个视频号同步开播，打造万千粉丝的文明传播矩阵，推动文明创建从“线下实践”向“云端传播”延伸。

“熊孩子”贴上“好孩子”标签

首期节目邀请到有着近40年教龄的资深教师——“浙江好人”、市实验小学教师曾庆明。围绕即将到来的暑假和让不少家长头疼的“熊孩子”话题，这位读小学时曾经也是“全校有名的熊孩子”的教师，跟网友分享了自己的故事。

曾庆明提到自己带的郭同学，块头大、非常调皮，刚进校时同学们都怕他，家长们一提他名字都直摇头，没人愿意跟他同桌。在后来一个元宵节的夜晚，世纪广场上放完孔明灯，满地狼藉，郭同学居然把那些包装袋一个一个捡起来扔进垃圾桶。他的妈妈拍下照片发了朋友圈，曾庆明看到后立马转到了家长群，配了一段话：“元宵节夜晚的世纪广场灯火阑珊，景色格外美丽，但更美丽的是实小童子军郭同学那颗文明的心，真美！拿破仑班为你感到骄傲！文明的种子已经在孩子心中发芽，并将结出丰硕的果实。”群里一下子炸了锅，点赞刷了屏。

趁热打铁，曾庆明让郭同学戴上“实小文明小使者”的绶带，在校园游乐设施旁维持秩序，高年级的同学都被他“镇”住了。慢慢地，同学们看他的眼神变了。后来曾庆明在班上问：“谁想跟郭同学做同桌？”全班齐刷刷举起了手，有人还举了两只。就这样，这个平日里在家长和孩子们脑海里的“熊孩子”，成功地被曾庆明贴上了“好孩子”的标签。

经过平时曾庆明的仔细观察，他发现郭同学音乐听力极好、肺活量惊人，就建议他学小号，走音乐发展的道路。从此，郭同学在艺术学习的道路上一路向前，从争相被温州、杭州及上海的多家青少年交响乐团邀请，到成功被上海音乐学院附中录取以受到被德国科隆音乐学院青睐。

郭同学已经成长为一名艺术明星，他特地给曾庆明发来视频，感恩实小的教育和曾庆明当年对他的引领。

调皮学生变成小雷锋

在云南怒江支教时，曾庆明也用了同样的办法来做所帮扶学校的调皮学生转化工作。他把两所学校的10个班级“熊孩子”召集到一起，组成一个特别的中队，并为他们取名“怒江小雷锋中队”，每人发一件红色志愿者马甲。他对孩子们说：“全校只有10个名额，你们是被选中的。”这些平日里几乎从没被表扬过的孩子，第一次穿上了印着“雷锋”二字的红色志愿者马甲，无比自豪。

曾庆明经常在课余时间，带着他们去怒江边捡垃圾、给养护工人送茶水，沿途的游客和村民纷纷竖起大拇指。不到半年，这群调皮学生变成了人人点赞的小雷锋。同一批“熊孩子”，换了一个标签，换了一种活法。

“温文云客厅”不讲大道理

曾庆明在直播最后说了一句话，让不少网友动容：“教育就是一棵树摇动一棵树，一朵云推动一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。很多难题不能解决，是因为没找到那个支点。当你找到了，奇迹就会发生。”

一个孩子的转变，让人看到文明习惯养成从来不是靠说教，而是靠发现、靠点燃、靠一次次正向的反馈。这正是“温文云客厅”想做的事——不讲大道理，只讲真实的人与事，让文明理念从一个人传到一群人，从一个屏幕传到十五个屏幕。

“温文云客厅”文明传播矩阵是我市“文明微行动·你行我也行”主题活动的重要组成部分，首期直播实现15个县（市、区）视频号同步开播。系列直播还将围绕排队守秩序、文明养宠、文明旅游、垃圾分类等话题，邀请更多文明践行者走进直播间，分享身边的故事。

来 源：温州晚报

原标题： “温文云客厅”文明矩阵启动首期直播

15个县（市、区）视频号同步开播，推动文明创建从“线下实践”向“云端传播”延伸

记者 林邦彦 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com