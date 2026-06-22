温州晚报 2026-06-22 08:59:13

6月19日清晨，市区华盖山东麓的红日亭前排起长队。粽子、鸡蛋、咸鸭蛋、薄饼——志愿者们精心搭配的端午节日礼包，正一份份递到市民手中。

温州网讯 6月19日清晨，市区华盖山东麓的红日亭前排起长队。粽子、鸡蛋、咸鸭蛋、薄饼——志愿者们精心搭配的端午节日礼包，正一份份递到市民手中。

红日亭负责人、“中国好人”孙兰香说，今年端午节期间，红日亭准备了千余份节日礼包发放给过往市民。

队伍虽长，却井然有序。市民们自觉排成一列，没有争抢、没有插队。“来红日亭领粽子这么多年了，大家都是按顺序来，没人加塞，已经成习惯了。”一位排在队伍中的老大爷笑着说。

红日亭的银发志愿者们一边发放礼包，一边引导队伍，“大家排好队，一个一个来，粽子管够！”排队守秩序讲文明，在这里不是一句口号，而是几十年如一日的自觉行动。

发放礼包的同时，红日亭的银发志愿者们还化身文明交通劝导员，在亭前路口向过往的快递小哥、环卫工人等户外劳动者发放交通安全宣传单。“师傅，骑电动车一定要戴好头盔，安全第一。”志愿者们用温州话叮嘱每一位骑手。一位刚领到粽子礼包的外卖骑手说：“红日亭不仅给我们送吃的，还提醒我们注意安全，心里暖暖的。”

从端午送粽子到冬至送汤圆，红日亭五十余年如一日，用一碗粥、一杯茶、一份节令食品温暖着这座城市。如今，作为首批“文明微行动合伙人”，红日亭正将“排队守秩序”“文明出行”等文明微行动融入日常服务。从自觉排队到文明交通劝导，红日亭用一个个看得见的“微行动”，让“你行我也行”成为市民的生活习惯。

来 源：温州晚报

原标题： 端午市区红日亭千份礼包送市民

记者 林邦彦

本文转自：温州新闻网 66wz.com