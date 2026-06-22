温州都市报 2026-06-22 09:14:14

6月18日至21日，2026年全国校园武术推广学校（浙江温州）师资培训活动在瑞安顺利举办。来自温州各中小学的近百名骨干教师齐聚一堂，参与为期四天的封闭式系统化、高强度专项研训，全方位提升校园武术教学专业素养。

温州网讯 为深耕体教融合，夯实校园武术教育师资力量，传承弘扬瓯越传统武术文化，6月18日至21日，2026年全国校园武术推广学校（浙江温州）师资培训活动在瑞安顺利举办。来自温州各中小学的近百名骨干教师齐聚一堂，参与为期四天的封闭式系统化、高强度专项研训，全方位提升校园武术教学专业素养。

本次培训师资阵容雄厚，浙江大学教授、国际A级武术裁判林小美，浙江省武术协会原副主席、省武协传统武术发展咨询专家张洪国，武术世界冠军毛娅绮，国家武英级运动健将张炜等专家学者轮番授课，为参训教师带来兼具专业性、实用性、本土性的精品课程。

课程体系科学完善，兼顾理论深度、文化厚度与实践广度，构建了全方位的武术教学培育体系。此次培训还重点融入温州本土特色武术文化，组织全体学员深度研习瓯拳这一地标性传统拳种，广受学员好评。最终，经过高强度的系统集训与严格考核，全体学员顺利通过结业测评，高质量完成四套标准化校园武术课程设计，圆满达成培训目标。

市政协委员、温州学校武术联合会主席邓晓峰介绍，温州校园武术普及工作走在全国前列。2025年初，国家体育总局武术运动管理中心正式将温州列为全国第三批武术进校园试点城市，为温州深化体教融合、革新学校体育育人模式提供重要契机。同年4月，温州择优遴选50所中小学成为首批试点校，常态化开展长拳、南拳、太极拳、瓯拳等特色武术教学。

2026年，温州正式启动2026-2028年校园武术推广三年行动计划。目前，全市已有80余所学校将武术纳入校本特色课程，累计参与武术学习的中小学生突破十万人次。依托本土文化优势，温州创新打造独具特色的校园武术“三个一”常态化育人模式，即每日一次瓯拳大课间操、每周一节瓯拳专项教学课、每学期一次瓯拳成果展演，让传统武术真正走进日常、融入课堂、浸润童心。

市体育局相关负责人表示，下一步，体育、教育两大部门将持续联动发力，全方位、常态化推进“武术进校园”工作，丰富校园体育活动载体、厚植文武育人底蕴，全力打造可复制、可推广的“温州武术进校园样板模式”。

据悉，本次全国校园武术推广学校师资培训由国家体育总局武术运动管理中心主办，温州市体育局、温州市教育局联合承办，温州学校武术联合会协办，是温州推进校园武术标准化、特色化、规模化发展的重要赋能举措。

来 源：温州都市报

原标题： 武动校园 瓯拳铸魂 温州近百名骨干教师完成专训

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com