温州都市报 2026-06-22 09:13:33

温州海关透露，今年“6·18”大促期间共验放进口商品16.24万单，货值4600多万元。有跨境电商企业手办类玩具销售量大增151%。

温州网讯 温州海关透露，今年“6·18”大促期间共验放进口商品16.24万单，货值4600多万元。有跨境电商企业手办类玩具销售量大增151%。

“今年我们从5月初就开始备货，在海关的支持保障下，大批量货物在短时间内就完成了清关，准时上架销售，为我们准备好了提前量。往年我们主要出奶粉，今年受各种动漫IP驱动，手办类商品市场火热，‘6·18’期间，我们仓库手办玩具的销售量增长了约151%。”温州市贸宇供应链管理有限公司负责人蔡向前这样说。

针对大促期间货流集中、单量激增特点，也为保障活动顺利开展，温州海关主动赴辖区各跨境电商企业开展摸底调研，细致摸排企业促销计划、周期、备货规模等具体情况，预先掌握业务高峰时段，收集企业在通关等方面的急难诉求。同时多次开展海关惠企政策宣讲，围绕跨境电商申报规范、政策优惠、便利化监管等重点内容展开细致解读，指导企业提前做好备货准备，高效平稳迎战大促活动。

温州海关综保监管科科长陈齐焕表示，活动期间，温州海关为企业提供7×24小时预约通关服务，确保包裹“零滞留”，以提升消费者购物体验，同时通过跨境共享仓弹性运营模式，简化核销备案手续，助力企业降低运营成本。

来 源：温州都市报

原标题： “6·18”大促温州海关验放进口商品4600多万元

手办类玩具受热捧，有跨境电商企业销售量大增151%

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com